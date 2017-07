Pasado mañana domingo 23…

… se llevará a cabo la elección de la Mesa Directiva Sindical de una de las empresas más representativas de la productividad y economía de Navojoa como lo es KOWI (PROMOCOM del Mayo), este, dado al número de trabajadores (1,600 según padrón) da inicio a las 8 de la mañana, para concluir a las 2 pm, será un proceso democrático y claro, pues los trabajadores lo hacen en la modalidad de voto secreto y libre, la CTM que dirige GUILLERMO PEÑA ENRÍQUEZ instala una comisión responsable del proceso que manejara las urnas. En esta elección van solamente dos grupos con planilla, una es nueva y la otra busca reelegirse y quienes ganen van a ejercer por dos años.

La que busca reelegirse es la planilla verde y la encabeza JESÚS FRANCISCO FIGUEROA MONTES y la otra es la roja y lleva al frente a CARLOS HUMBERTO HURTADO NEYOY. Esta democracia sindical que se ejerce en Navojoa es única en sonora, por ejemplo, la semana pasada se eligió comité en SASA y se registraron ocho planillas, hubo efervescencia pero todo salió a como los compañeros decidieron. Ya le tendremos los resultados del domingo en esta gustada sección de su Diario en el Mayo.

Las redes sociales siguen la campaña contra el Alcalde RAÚL SILVA VELA, esas en las que desgraciadamente muchas personas descargan sus frustraciones y enojos, no vamos a repetir textualmente lo que ahí se escribe, pero sí la esencia, por ejemplo quien se firma como LIDIA ALCÁNTAR, dice constarle que el Dr. es mentirosillo, pues a ella le consta que cuando andaba buscando el voto, a su paso por la calle Verbena del Fovissste les prometió que tendrían su pavimento y que si no cumplía le tiraran con estiércol en su cara y que como todavía no ven nada, van air a restregársela (sic) y así por el estilo, pero sea que continúe uno de la familia en la Presidencia, sea que el Dr. decida reelegirse, creemos que todavía tiene tiempo de sacarse la espina y quedar bien con muchos sectores a los que les está fallando hasta la fecha, si no, de seguro que regresa el PRI. Ya sabremos cómo anda corriendo el agua por allá con los rojos, tenemos algunos nombres de la baraja que empiezan a moverse en firme.

A propósito de enchiladas, los vecinos del fraccionamiento Laureles cuarta sección, están más enchilados que un habanero, pues tienen tantos baches que soltaron una original expresión “Por poquito le caemos a un chino en la cabeza” refiriéndose a que los baches están muy hondos y grandes, bueno, estos crecen tanto que se convierten en lagunas, pero eso sí, nos comentan que las autoridades quieren los impuestos puntuales, hasta rifan carros, pero no hacen sus obligaciones y lo peor de todo, es que a los funcionarios municipales, cada vez los ven más lejos. ¿Ya lo ve?

Recordando a los pioneros de la ahora Ciudad de Navojoa, es importante que sepamos qué personas la detonaron, hasta lo que hoy conocemos, tendremos como muchos viejos residentes saben, que remitirnos al pueblo mágico de Álamos, sí, pues sin Álamos, no tendríamos Navojoa como hoy lo conocemos, de allá llegaron los Salido, los Ruy Sánchez, acá nos dice “EL PIO” nada más había nativos de la tribu, ellos trajeron los molinos por ejemplo, también le dieron cultura y nivel al pueblo Don TOMÁS INUKAI, se trajo un nutrido grupo de Japoneses de Guadalajara y de Nogales, don AGUSTÍN BOSSE, era un ingeniero químico alemán quien fue el que trajo el hielo, pues las refresquerías y cervecerías de entonces no lo tenían aquí, compraban barras que traían por el ferrocarril desde Los Mochis, pero para fabricar el hielo aquí, primero había que contar con energía eléctrica, entonces se asociaron y fundaron la primera termoeléctrica y luego las hieleras, además, Navojoa se alumbraba con cachimbas y quienes podían económicamente, tenían lámparas grandes, aquellas que tenían tubos y los demás pues no, gracias a esos pioneros de la ciudad tuvimos energía eléctrica y hielo. Otro señor que llegó de varillero vendiendo “cortes de tela” que cargaba en sus hombros y espalda, lo fue quien después lo conoceríamos como Don AGUSTÍN BOUVET y llegó a ser uno de los comerciantes más exitosos de sonora, fundó “La Francesa”, “La Ciudad de París” con influencia en el noroeste de México, eran las tiendas más grandes del Estado. MIGUEL BÓRQUEZ fue quien surtía de agua a las casas en barricas, vendía a 20 centavos el bote mantequero, traía agua del río en burritos, pero teníamos agua en la casa, después donde hoy está la calle Allende y Pesqueira, ahí cavó un pozo y entubó el agua para surtir directamente a las casas, cobraba 3 pesos mensuales el servicio. Don FRANCISCO BYERLI, era un hombre culto, fundó una ferretería grande que después fue hotel por la Morelos y Calle Otero, hoy es un baldío, era un filántropo, pues donó 50 hectáreas para el Colegio del Pacífico (Colpac) eran los años 20.