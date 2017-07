El senador panista FRANCISCO BÚRQUEZ VALENZUELA,…

… el pasado miércoles dio una muestra clara de cómo se debe trabajar por el bien de la ciudadanía y en apoyo de los gobiernos en turno sean del partido que sean. En torno al tema de la seguridad, que como todos sabemos, nunca debe politizarse porque es un asunto en el que todos debemos poner nuestro granito de arena, hemos leído declaraciones de miembros directivos del blanquiazul echándole leña al Gobierno en turno, en lugar de sumarse a la lucha contra ese flagelo que ha pegado duro a lo largo y ancho del país, no sólo en Sonora o Cajeme.

En el caso de Búrquez lo hace de manera propositiva, en la que se nota el afán de hacer bien las cosas sin golpear a nadie, sino de encontrar una solución al problema por bien de todos. Y en de manera textual el escrito que entregó al recinto legislativo dice: “Se solicita al Gobierno del Estado de Sonora emprenda acciones en coordinación con los gobiernos municipales, para fortalecer la seguridad pública a fin de restablecer la paz social y salvaguardar la integridad de los sonorenses, ante el aumento de homicidios dolosos y robos con violencia. Además se solicite se convoque a las instituciones de los tres órdenes de Gobierno y a la representación ciudadana para contribuir con acciones que permitan evitar el desbordamiento de la violencia en el Estado de Sonora, particularmente en el Municipio de Cajeme”. Así que quienes tengan verdaderas ganas de ayudar, sean del partido que sean, deben agarrar cría de Búrquez Valenzuela, en lugar de lanzar ataques a los gobiernos, nada más porque son de la oposición. Y repetimos, se les comprende en otros temas, pero en el de la seguridad no, porque aquí lo que se ocupa es solidaridad y que cada quien ponga lo que tiene a su alcance, dado que las consecuencias nos arropan a todos…………….

El exalcalde RICARDO BOURS CASTELO, nos envió una entrevista que ofreció a un medio de comunicación, el consejero espiritual de GUILLERMO PADRÉS ELÍAS y su camarilla, sacerdote TOMÁS HERRERA SECO, asignado a la Parroquia de San Pedro El Saucito en Hermosillo, en la que se destapa de una forma escandalosa sobre sus preferencias y costumbres sexuales, al grado de decir que para él es la misma hacerlo con una mujer que con un hombre y para andar prevenido siempre carga un condón a la mano. El comunicador con su experiencia al preguntarle sobre el celibato (abstención sexual) hizo al padrecito que se enredara más porque dijo que sí lo practicaba, pero cuando había forma de pasar un rato bien para matar el estrés tiraba una canita al aire independientemente del sexo de la pareja.

Además invitó a los religiosos para que cuando se sientan con ganas de hacerlo lo hagan, pero con los cuidados pertinentes, posiblemente refiriéndose al uso del condón o a no ser descubierto en caso de tratarse de una infidelidad. Pero resulta que el diácono P. JAVIER GAXIOLA LC, le envía una amplia y explícita carta abierta que también anoche rolaba en las redes sociales, en la que lo puso como camote. Le dice, entre muchas otras cosas, que no lo culpa ni lo juzga, porque seguramente no tuvo una formación sacerdotal adecuada.

Que se ordenó sacerdote sin una preparación sólida. Y no pone en duda su preparación académica, ni política, pero eso no es la formación sacerdotal. Sacaste el condón para hablar del sexo como si fuera un intercambio de favores, le refiere. Lo tilda de cobarde por pretender que todos los religiosos renuncien a la verdad, luego que el padre Tomás Herrera invitó a los demás a que realicen sus mismas prácticas y no habrá problema alguno. Le dice que sus padres lo aventaron a la calle muy joven, carente de amor y le recomendó cuidado porque ahora habla como sacerdote y representa a la Iglesia, no son dichos en su nombre personal. Y al final le dice que en la entrevista se notó su falta de formación sacerdotal porque habló mucho de sexo y política, pero muy poco de Dios, de la Virgen, del Papa (FRANCISCO).

La verdad es que con todo este reguero que hizo el padrecito, por vergüenza y dignidad debería renunciar al sacerdocio, porque seguramente le ocurrirán dos cosas muy lamentables. En primer lugar sus colegas y otros miembros de la Iglesia católica se le echarán encima en los próximos días, si es que no es excomulgado por tanta blasfemia. Y en segundo lugar, con qué credibilidad representará el catolicismo en la comunidad hermosillense de San Pedro El Saucito, donde seguramente la gente de bien no acudirá a sus homilías, temerosa de recibir alguna proposición indecorosa de su parte.

Los padres con qué confianza aconsejarán a sus hijas e hijos que se acerquen a la Iglesia o que se acerquen al guía espiritual, cuando en su concepto tendrán que se trata de un depravado sexual, alejando de las cosas de Dios y por lo tanto el menos recomendable para darle buenos consejos y menos inculcarles los buenos hábitos.