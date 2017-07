Continuando con lo que nos tiene preparado Carril San Isidro…

… para el próximo domingo 30 de julio, es muy probable que la gerencia busque una buena música porque el cartel lo amerita, así que no sería nada raro que repitiera la Banda Triguera, sobre todo porque la agrupación es del total agrado de la familia carrerera.

Obviamente la última palabra la tiene “Chilo” Gómez y compañía, pero estamos seguros que habrá música de primer nivel para tan importante fecha.

Les recordamos que las acciones iniciarán desde la dos de la tarde, pues la organización del “Majestuoso” sabe que se trata de un evento maratónico, por lo que buscarán que todas las carreras se jueguen en el horario asignado para que el respetable salga con un grato sabor de boca.

Por tratarse de un cartel muy nutrido, obviamente no habrá espacio para “trabajos”, por lo que se les pide de la manera más atenta que no lleven a sus ejemplares, a menos que se esperen para el final del evento.

Según se rumoró en la pasada junta, hay varios compromisos que no se jugarán, tal es el caso de El Pollo contra El Jirafales, así como los duelos entre La Chilita ante El Tano y La Chihuahuita versus La Tequilita.

Cabe mencionar que ayer por la mañana se reportó el amigo Rodolfo Quiñónez, mejor conocido como el popular Arenero, quien nos informó que El Tano se amarró con El Chiltepín en 125 metros.

Asimismo se nos hizo saber que La Peluche y El Camaleón cambiaron de percha y por consiguiente jugarán con los nombres de La Frida y El Poninas respectivamente.

La Miluly Vs. El Gringo

Pasando a una de las estelares del próximo evento, tenemos que la alazana de JD volverá a la jugada tras un buen descanso.

Su rival en turno será El Gringo con quien se topará en 100 y 150 metros, distancia perfecta para que estos finos ejemplares nos demuestren lo que un ejemplar jugador.

Tanto el moro como la alazana han enseñado que son bestias muy puerteras, por lo que esta vez deberán demostrarlo con hechos.

Además se trata de dos bestias muy finas y lo más importante que son de lo mejorcito que tenemos en el sur de Sonora.

Tanto que ambos estaban listos para participar en el sonado Maturity de 100 metros que no se realizó porque los dueños no se pusieron de acuerdo en cuanto a quienes participaban y quiénes no.

Incluso se buscó hacer un llenado de puertas, solo que tampoco se pudo concretar y por consiguiente terminaron amarrándose El Gringo y La Miluly.

Como antecedentes de los contendientes de esta competencia, tenemos que El Gringo viene de ganarle con faja a El Berraco, carrera que se jugó en 50 metros en San Isidro y con la que debutó por estos lares el moro de la Mar-Brisa.

Y haciendo memoria, tenemos que La Miluly dio cuenta de La Chica Baby, donde la consentida de Jaime Díaz blanqueó a la alazana del amigo René Leal en 150 metros.

Un factor muy importante para el desenlace de esta parejera será el jinete, ya que Alejandro Rizzo ha montado tanto a El Gringo como a La Miluly, por lo que no sabemos con qué cuadra vaya a trabajar.

Pero un pajarito nos dice que Rizzo montará a El Gringo, por lo que no sería nada raro ver a Alonso Martínez en las riendas de La Miluly.

En este compromiso los saurinos están divididos, pues unos apoyan a la yegua, mientras que otros se quedan con el caballo, solo que la gente del moro pide pescuezo en las apuestas.

Solo basta esperar a que ambos tengan una buena salida para que no haya dudas de cual es mejor en los 100 y 150 metros.

Hasta mañana.