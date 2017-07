CON LA confirmación ayer de los dos torneos de la Liga Mexicana de Verano,…

… prácticamente los directivos de esas latitudes le declaran la guerra al beisbol invernal. La infraestructura deportiva esta por demás avanzando en esta región. De los ocho equipos, dos todavía no empiezan a remodelar o han estrenado estadio: Navojoa y Los Mochis, salvo esos los demás ya cuentan con inmuebles modernos. ¿Qué pasará ahora?

Seguramente la Liga Mexicana del Pacífico sacará de vacaciones a sus ochos dueños y llamará a una reunión urgente, pero como dijo El Chapulín Colorado, “que no panda el cúnico”, este gélido circuito se fortalecerá; lo que están ocasionando estos directivos de verano que se eleve el nivel y que haya más trabajo para peloteros de clase, mexicanos y extranjeros; el 80 por ciento de la mano de obra de la Mex-Pac proviene de la Mexicana de Verano.

Otra pregunta es ¿qué va pasar con las escuadras que prácticamente están en quiebra en el verano? Si no pueden soportar un torneo, menos dos. Su nivel va decrecer, y por mucho.

LA VICTORIA del equipo mexicano, el día de ayer, ante Honduras en los cuartos de final de la Copa Oro, no deja claro qué va pasar en semifinales contra Jamaica. El equipo tricolor no enseña nada de nivel, los goles caen en chispazos o errores del rival, pero no se ve juego de conjunto y la escuadra si sigue así, fracasará en la final ante Estados Unidos; eso si le ganan a Jamaica el domingo.

Juan Carlos Osorio festejó el triunfo como si verdaderamente hubieran hecho un juego convincente. Se abrazó con Decio de María y como que le decía que ahí la llevan.

Ahora que vi a los futbolistas mexicanos en la Copa Oro, recordé cuando el “Tuca” Ferreti comentaba que los futbolistas mexicanos están más preocupados por cómo se ven peinados, que por cómo desarrollan juego dentro de la cancha. Salen bien peinaditos y les preocupa cómo se ven; eso es una vergüenza: El nivel no sube y ellos cuidándose por su apariencia.

Por cierto, ese comentario lo hizo Ferreti cuando estaba peleado con Alan Pulido, cuando por sus pistolas emigró a Europa.

VAYA QUE ayer se concretó un pelito entre los comunicadores Mario Sánchez Lara y Pablo Santini. Quedó pactado el tiro arriba del cuadrilátero; la próxima pelea de la Amenaza Santini será ante Mario Sánchez Lara, un combate a cuatro asaltos; Santini regresa al box amateur después de aquella felpa que le arrimó Alex Valdez en una contienda que lo andaba dejando sin descendencia.

Tan querendón que es el señor Santini y andaba perdiendo su capacidad de procrear con aquel golpe a las partes blandas que le cimbraron todo el cuerpecito.