Alerta CONDUSEF por robo de identidad

Mónica Miranda

El pasado miércoles la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en Sonora, lanzó una alerta por robo de identidad, a fin de que los ciudadanos se protejan y extremen precauciones al momento de hacer algún trámite financiero.

La delegada regional norte de la CONDUSEF, América Flores Moreno, dijo que esta medida se tomó debido a que en el primer semestre del año se han iniciado 27 procesos por este causal, cuando en 2016 la cifra fue de 44, y se estima que este 2017 los casos se incrementen.

“Las recomendaciones es estar atentos a su historial crediticio, cuando menos una vez al año realizar la consulta para verificar si existe alguna modificación, algún dato no reconocido o crédito que no hayamos solicitado”.

Las multas por robo de identidad que aplica la CONDUSEF, llegan hasta los 120 mil pesos a las instituciones bancarias.

La delegada regional norte de la CONDUSEF dijo que 7 mil 171 de estas reclamaciones versan sobre instituciones bancarias, principalmente Bancomer, y estás quejas han sido por transferencias electrónicas no reconocidas, disposiciones de efectivo no reconocidas, registros en buró de crédito no reconocido y robo de identidad.