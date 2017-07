México, con muchas dudas ante Honduras

México está obligado a cumplir con su protagonismo, y de acuerdo a la casa de apuestas Bovada es el equipo favorito para ganar el partido. En el caso de vencer a Honduras, México se coloca con una cuota de -190. Del otro lado, Honduras llega como underdog y una victoria sobre El Tri deja un premio de +575.

El conjunto de Juan Carlos Osorio viene de quedar primero de su grupo, en una fase de grupos que poco se complicó para los mexicanos. Pese a presentarse a este certamen con una escuadra alternativa, sacaron adelante y pudieron terminar dicha fase como uno de los mejores equipos del torneo.

Honduras, por su parte, deberá mejorar mucho si quiere derrotar a México. Los Catrachos no se han mostrado del todo dominador. De hecho, la única razón por la que Honduras está en los Cuartos de Final fue cuestión de suerte. Tres de los cuatro puntos que consiguió la selección de Honduras en la fase de grupos fue gracias a una victoria de 3-0 sobre Guayana Francesa, en un partido en donde los Catrachos fueron otorgados el triunfo por la alineación indebida de Florent Malouda. Asimismo, Honduras calificó a esta fase final como uno de los mejores terceros, por lo que esos tres puntos ante Guayana Francesa terminaron por ser cruciales para los dirigidos por Jorge Luis Pinto.

Un problema para Honduras es su pobre rendimiento en la ofensiva. Fuera de los tres goles que Honduras fue regalado en su victoria sobre Guayana Francesa, los Catrachos no han podido anotar un sólo gol en lo que va del certamen. En cambio México anotó cinco goles en tres partidos dentro del Grupo C. Para este duelo, el over cuenta con una cifra de 2.5 goles. Cabe mencionar que ha habido 2 goles o menos en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre México y Honduras. Si el partido termina por debajo de los 3 goles, el resultado final deja un pago de -145.