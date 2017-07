MAYOCOMENTARIOS… Empresarios no confían en Darío Salvador

Argumentan que no paga sus cuentas

Cambios en la directiva del PAN Navojoa

Cuando Rodrigo Llamas Aréchiga era presidente de CANACINTRA en Navojoa, nos comentan que citó a la reunión mensual de los agremiados donde presentó su informe normal de actividades, al concluir su proyección en la pantalla, finalizó con un escrito, que a petición de un socio elaboró a nombre de la Cámara, el documento era un exhorto dirigido a un integrante del grupo empresarial, nada más y nada menos que al arquitecto Darío Salvador, regidor del PRI en la actual administración de Raúl Silva Vela, donde se le requería por incumplimiento de pago en perjuicio de un socio que había agotado los procedimientos de cobranza sin éxito; el agremiado que relató esta historia, cuenta que se quedó un momento pensativo, pues él también había pasado por una experiencia similar con Darío Salvador, con ese ánimo levantó su mano y compartió con el grupo ahí reunido su mala experiencia e impotencia con el mencionado arquitecto, dio los detalles de su caso particular y cuál fue su sorpresa, que otro asociado aportó otra circunstancia similar en el giro de su negocio, pero el asunto no paró ahí, uno a uno, cerca de seis miembros más compartieron la problemática de tratar de contratar servicios crediticios de buena fe con el regidor, porque los resultados son los mismos, no le interesa al edil cubrir sus compromisos.

Con tantas evidencias expuestas, se propuso boletinar en el comercio local la mala reputación del arquitecto, pero al final optaron por enterrar esos penosos episodios, probablemente no quisieron tener problemas con algunos priístas pues alguien debe estar detrás de los jugosos negocios que hace este regidor abusando de su conexión política, a manera de chascarrillo dicen ahora comentan los agremiados “Si le prestas o le fías a Diarío Salvador, dile adiós a tu dinero”, ojalá el arquitecto pague sus cuentas ahora que está haciendo negocio con la renta de terrenos, porque tarde o temprano habrá quién acredite una demanda contra él en algún juzgado.

Nos enteramos por los pasillos del Ayuntamiento que habrá probablemente un cambio en el Partido Acción Nacional de Navojoa y es que mencionan que Víctor Félix Karam dejará su cargo como dirigente, la verdad desconocemos si es real esta información, pero cuando el río suena, agua lleva y como en política todo se vale, tal vez pase. Sin duda alguna Félix Karam desde que tomó las riendas del partido ha estado participando en todos los sectores de la ciudad muy activo con los simpatizantes panistas. De dejar la presidencia del partido seguramente será una sorpresa el nuevo poder, tal vez alguien que nadie espera ni imagina.