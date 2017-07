Favorecerá a Sonora y México renegociación de TLC : Vidal

Demian Duarte

El secretario de Economía en Sonora, Jorge Vidal Ahumada, consideró que la definición del inicio de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio a partir del 16 de agosto y el hecho de que han determinado hacerlo en 9 rondas, es indicativo de que se camina sobre terreno firme en ese aspecto y que hay certeza del acuerdo entre México, EU y Canadá se sostendrá.

Dijo que la renegociación podrá resultar favorable a Sonora, por su avance en el concepto de la integración económica con Arizona y sus relaciones que avanzan con Nuevo México y California, además de que hay plena conciencia en esa Entidad y en Washington de la importancia que tiene el trabajo con México.

“Se definieron interlocutores claros, hay negociadores profesionales, y cada país sabe lo que está buscando, lo mejor es que ahora ya no podrá intervenir el twitt inoportuno, y no habrá sombras, lo que tenemos es certidumbre, pues para empezar México lleva gente experimentada a la mesa de negociación, gente del sector público y del privado, que sabe bien lo que se debe y se puede hacer y no será como hace 20 años que llegamos a la mesa de negociación sin saber bien a bien a donde podíamos llegar”, mencionó en entrevista el funcionario estatal. Consideró que en los meses en que se manejó la posibilidad de cancelar el acuerdo y en donde incluso el presidente Donald Trump tendía a culpar a México de los problemas de su país, el sector privado de EU donde si hay factores de peso y contrapeso ha tomado un rol más realista de lo que representa el libre comercio para ellos y sus empresas. “Ahora nuestra posición es mejor que la de hace 20 años, hoy México tiene más músculo y por ejemplo el sector agropecuario ha tenido mayor desarrollo, nuestras regiones tienen mayor impacto en el desarrollo de industrias estratégicas como la automotriz y la aeroespacial y creo que en ese tenemos muchas posibilidades de incluso mejorar lo que tenemos”, recalcó.

Pese al optimismo inicial, comentó que habrá áreas muy delicadas como aranceles y en especial el déficit que tiene EU, situación que desde su punto de vista es consecuencia de una economía de mercado pero también muchos puntos de coincidencia.

Vidal Ahumada enfatizó que elementos como la premura que existe por sacar la renegociación antes de marzo, por la cuestión política en México, es algo que corre a favor de la parte mexicana y que el interés y presión interna que hay en EU por refrendar el acuerdo, además de los problemas que tiene Trump al interior de su administración, junto a la presión que ejercen México y Canadá al respecto, terminarán por configurar un buen escenario.