Este año salió llovedor,…

… pero muchos creíamos que la sequía nos iba a pegar fuerte, el sur de la Entidad ha estado siendo mojado y remojado, en Navojoa la cosa se ha puesto brava con tanta agua que ha caído, de tal manera que los cárcamos y drenajes de la ciudad han valido queso, independientemente que haya habido acciones preventivas, EDMUNDO VALDEZ REYES, Director de la Unidad Municipal de Protección Civil, dijo que ni con la ayuda de la CONAGUA se logró desaguar con bombas lo rápido que hubieran querido el agua encharcada para dar acceso a las vialidades, pero que curiosamente en las comunidades las lluvias no fueron el gran problema, pero toda esta agua a quien puso a trabajar a marchas forzadas, fue al Secretario MARTÍN RUY SÁNCHEZ, que fue de la administración municipal, el que más aguantó el chaparrón, pues terminó bañado trasladando a un albergue a los de la tercera edad de la colonia Constitución, lo que hay que hacer para conseguir una candidatura.

A propósito, los ciudadanos están reclamando en las redes sociales, el que Navojoa no cuenta con una buena infraestructura de desagüe, sólo basta recordar la lluvia del miércoles pasado, sacó a relucir los defectos de la ciudad en ese tema, ya que todos los sectores se vieron afectados desde el centro a las periferias, con fuertes inundaciones, es por ello que están invitando (incisivamente) a los funcionarios como al Alcalde RAÚL SILVA VELA y al Secretario de Infraestructura Urbana, que no se vayan de esta administración, sin dejar un buen proyecto, para que no vuelva a ocurrir esto, si en la primera lluvia fuerte de la temporada Navojoa entra en caos, ¿qué podremos esperar más adelante?

Sin duda el negocio de los préstamos debe ser de algunas decenas de millones de pesos al mes en Navojoa, desde la llegada de las casas de empeño, este negocio había sido para ellos muy jugoso, el préstamo inmediato por una o varias prendas cobró fuerza, pero como para todo hay ideas, actualmente se dice que esta costumbre de financiarse de forma rápida, emigró hacia LAS FINANCIERAS, esto por varias razones, no se deja ninguna prenda, llámese alhaja, aparato eléctrico o electrónico ni nada, sobre todo el celular y solamente necesita de una firma de aval, asunto que al parecer no ha constituido entre las familias ningún problema, además estas han sabido promover otras variadas figuras financieras prendarias para lograr el dinero “fácil”, por eso ahí recalan gentes del campo, pecuarios, pesqueras y personas que tienen ingresos por temporada.

No cabe duda que en las vacaciones de verano, algunas actividades entran como en una especie de letargo, tal es caso también de la actividad de los tahoneros, quienes están sufriendo una baja en sus ventas hasta del 30%, esta situación calculan que la superará hasta la segunda quincena de agosto, que es cuando los estudiantes y otras actividades recobran su normalidad, pero mientras tanto, hasta tienen que sufrir aumentos en la compra de insumos para trabajar, como lo es el azúcar que subió de 7 a 9.50 pesos el kilo, algunos de ellos pero no todos, se preparan y compran a principios de año, para aguantar lo agresivo que se ponen la oferta y la demanda de insumos, como manteca, aceite, harina, mantequilla etcétera, algunos panaderos, hasta se ponen en peligro de cerrar su empresas, con esas andamos.

Otro sector que está llorando es el de los ganaderos, primero quieren que llueva, llueve y ahora dicen que el sobrepastoreo no deja que se repongan los pastizales, pero que además, con las sequías largas, el suelo se erosiona y aunque haya lluvias no hay pasto, ah que la canción, por lo tanto la recuperación no se está dando y es necesario que llueva más, pues con los escurrimientos naturales no basta y ni modo, lo dice alguien que sí sabe como lo es JUAN CARLOS OCHOA ALATORRE presidente de la Asociación Ganadera Local del Mayo, de todas maneras, para ellos, es mejor que llueva y mucho.