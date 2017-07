Cuantiosa pedaleada 250 de OBR en BICI y BiciCentro

David Vázquez Ramírez

De nueva cuenta OBR en Bici cumplió con el tradicional paseo ciclista nocturno familiar de los miércoles a las 8:30 de la noche, realizando el pasado miércoles 14 de septiembre con una jornada más con un recorrido mayor a los 11 kilómetros por las diversas calles de Cajeme, evento organizado por OBR en Bici en coordinación con BiciCentro.

Alrededor de 350 ciclistas, desde niños y niñas hasta personas de la tercera edad, participaron en lo que fue la pedaleada 250, siendo el punto de salida el Parque de las Bicis, ubicado frente a la Plaza Tutuli, en lo que sería una jornada más para OBR en Bici, evento en el que Bicicentro contribuyó con la hidratación a todos los participantes, así como también brindando apoyo mecánico gratuito a los presentes.

La participación en las pedaleadas de OBR en BICI es voluntaria, pero cabe aclarar que las reglas de seguridad no lo son, ya que si decimos participar todos estamos obligados a cumplirlas.

REGLAS DE SEGURIDAD

Permanecer sobre el carril derecho, evitando circular por el acotamiento de estacionamiento

Invariablemente en línea recta, evitando hacer zigzag.

No obstruir bruscamente la circulación a otros ciclistas.

No subirse a las banquetas.

Mantener una velocidad constante, no rebasar indiscriminadamente.

Procurar siempre que el contingente sea compacto evitando espacios entre ciclistas (no huecos).

Utilizar brazo izquierdo para señalar; alto =extendido; hacia arriba, vuelta = izquierda o derecha (no es necesario gritar).

Mantener concentración sobre el camino poniendo especial atención en baches, alcantarillas, topes o cualquier otra irregularidad que pueda ser causa de caída, informando a los que anteceden y si es posible indicar el lugar donde se encuentran.

Abstenerse de realizar maniobras peligrosas que pongan en riesgo su integridad y del resto del grupo, tales como: Soltar manubrios, saltos, levantar llanta delantera, etc.

Cuidarse y cuidar a los demás.

No utilizar dispositivos de música con audífonos ni hablar por teléfono.

No transportar niños o cualquier otra persona sobre manubrios o barra de la bicicleta o sin dispositivos como sillines o cualquier otro aditamento diseñado para tal fin.

No exponer la integridad física de sus hijos haciendo que participen en bicicletas con rodados menores de 20 pulgadas.

No abandonar el contingente, invadiendo carril contrario o banquetas si por una razón se necesita hacerlo, esperar que pase el resto del contingente, por su seguridad se recomienda concluir el recorrido en el lugar de inicio.

Se recomienda usar casco, principalmente en niños menores de 12 años es obligatorio.

Luces delantera y trasera.

Tener presente que es un paseo de convivencia no una “competencia de velocidad” y totalmente familiar en el cual participan niños por lo que abstenerse de gritar palabras altisonantes o dirigirse a los espectadores de forma peyorativa.

BENEFICIOS DE ANDAR EN BICICLETA

Quién monta en bicicleta regularmente, se ahorra visitas al médico, medicamentos e, incluso tratamientos muy costosos. Aunque no se empiece a hacer ejercicio regularmente hasta una edad avanzada, los resultados son palpables. Las personas que sufren las típicas molestias de dolor de espalda, sobrepeso y otras enfermedades cardiovasculares, podrían gozar de muchos años de buena salud, si se decidieran a usar más la bicicleta.

El análisis de estos estudios demuestra que los problemas más comunes de salud como por ejemplo, las molestias o dolores de espalda y las irregularidades circulatorias o del corazón se pueden prevenir mediante el uso de la bicicleta.

MEJORA DE LAS FUNCIONES DEL SISTEMA CIRCULATORIO

Una actividad equilibrada, como es ir en bicicleta, reduce el riesgo de infarto en más de un 50 por ciento. El ritmo cardíaco aumenta y la presión baja, en pocas palabras: El corazón trabaja economizando. Practicando este deporte se reduce el colesterol negativo, el cual es responsable de la calcificación de los vasos sanguíneos. En cambio, la cantidad de colesterol positivo, el cual es responsable de la protección de los vasos sanguíneos, aumenta. En consecuencia los vasos sanguíneos aumentan su flexibilidad, la sedimentación de la placa aparece con menos frecuencia y disminuye el riesgo de una calcificación de las arterias.

Montar en bicicleta ayuda a prevenir los fallos cardíacos, una de las principales causas que provocan cada año 150 mil muertes.

PREVENCIÓN DEL DOLOR DE ESPALDA

La espalda también se beneficia de ir en bicicleta. Cuando el ciclista adopta la postura óptima en el sillín con el torso ligeramente inclinado hacia delante, la musculatura de la espalda está bajo tensión y estabiliza el tronco. Los movimientos regulares de piernas fortalecen especialmente la zona lumbar y previenen la aparición de una hernia discal.

La musculatura de la espalda se fortalece gracias a este deporte y mantiene la columna vertebral protegida de vibraciones y golpes. Por último, ir en bicicleta también estimula los pequeños músculos de las vértebras dorsales, que a través de los ejercicios de gimnasia tradicional solo consiguen ser estimulados y tensados con mucho esfuerzo. Estos beneficios hacen del ciclismo una de las actividades ideales para las personas que sufren dolor de espalda.