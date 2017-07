Conocemos la trayectoria de la jovencita Ana Carolina Herrera Ayala, …

… porrista oficial del desaparecido equipo Trigueros de Obregón en CIBACOPA que junto a su hermana mayor siempre se les miraba animando a la escuadra local, luego su etapa como deportista en la piscina como excelente nadadora, cuando empezó a entrenar karate desde muy pequeña destacó y ahora está a punto de cumplir un sueño y es enfundarse el uniforme de México para representar al país en el panamericano de la especialidad en Buenos Aires Argentina, será en el mes de agosto.

La verdad soy una de las personas que se siente orgulloso de esta pequeña, el reconocimiento no es sólo para ella, es para sus padres, su hermana y su entrenador que ha sabido sacarle el mayor provecho a esas ganas de sobresalir.

Felicidades y enhorabuena a toda la familia Herrera Ayala.

La derrota de las Águilas del América en los Mochis ante Murciélagos prende los focos ámbar, las Águilas viene de perder la supercopa ante el Querétaro y a pocos días de empezar el campeonato mexicano pierden ante Los Mochis, fue un juego para apoyar la causa del “Cheque” Orozco, ojalá que el monto de lo recaudado sea muy fuerte, ya que vimos que al “Cheque” le hace falta esa aportación, desde que se pidió la solidaridad de un equipo, América le entró de lleno y el día martes se cumplió, por cierto, por poco una tragedia al término del partido la afición en Los Mochis invadió la cancha, querían foto y autógrafo de los americanistas, estos se asustaron y corrieron al vestidor, faltó seguridad, afortunadamente no pasó a mayores, muchos cajemenses hicieron el viaje para ver a las Águilas de cerca, pocas veces hay oportunidad de ver al equipo más popular de México y esta la dejamos pasar, ya será para otra ocasión.

La lluvia que se dejó ver la noche de ayer, seguramente paralizará actividades en disciplinas al aire libre, al que le caerá muy bien esta mojada es al Deportivo Álvaro Obregón, sus campos están muy maltratados y ya urgen de un descanso, la regada natural les dará un respiro.

En días pasados nos preguntaba una persona que si qué pasaba con el basquetbol municipal, desde cuando está en manos de gente que no le entiende, porqué los basquetbolistas de Cajeme permiten que una persona que no tiene el mínimo respeto por los reglamentos, dirija los destinos, la misma pregunta nos hacemos desde hace rato, es muy curioso que el actual presidente de la Liga Municipal, sea juez y parte, el mismo violó el reglamento al jugar en una categoría que no podía acceder por la edad, con toda la ventaja del mundo, afortunadamente fueron muchos los que pegaron de gritos y lo que ocasionó es que al equipo al cual pertenecía, desapareciera de la liga, así de simple, el mismo presidente de la liga fomentando la irregularidad, habrase visto.