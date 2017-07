Texas no arrestará a indocumentados

Asegura el gobernador Greg Abbott

NOTIMEX.-

El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que nadie será arrestado bajo la nueva ley estatal SB 4 sólo por estar en el país sin documentos y puntualizó que “esto no es una redada por parte del estado de Texas”.

En una entrevista con la emisora de radio KOKE-FM de Austin, Abbott dijo que Texas no va a perseguir a personas que simplemente están aquí sin una visa o un permiso, al defender la ley que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre.

Abbott negó que la ley SB 4 permita a la policía arrestar a alguien por no ser residente legal, o le otorgue facultades para detener a la gente para pedirles que “muestren sus papeles”. El gobernador texano responsabilizó a los opositores a la ley de sembrar el temor entre la población. “Si no se produjera el temor, no habría una sola persona preocupada por esto”, dijo.

Bajo la SB 4 los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración, podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.

La legislación también castiga a los sheriffs, policías y jefes de policía por no cooperar con las autoridades federales y honrar las solicitudes de detención de los agentes de inmigración para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanos sujetos a la deportación. La ley contempla imponer sanciones de hasta 25 mil dólares por día a las jurisdicciones que violen sus disposiciones.