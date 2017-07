Sin respuesta de concesionario de Zoológico Ostimuri

Francisco Minjares

Ante la nula respuesta del concesionario del Zoológico Ostimuri de hacer mejoras en esa zona del parque para que vuelva a funcionar, el proyecto de rehabilitarlo o construir otros atractivos de esparcimiento familiar en ese espacio siguen detenidos y el Ayuntamiento de Cajeme continúa en proceso de revocación de la concesión.

El secretario del Ayuntamiento, Armando Alcalá Alcaraz, dijo que la empresa que tiene la concesión había hecho una oferta de 20 millones de pesos para rehabilitar el zoológico; sin embargo, ya no hubo ninguna respuesta posterior y el proyecto sigue detenido.

“La propuesta era benéfica para los ciudadanos de Cajeme, pero no ha avanzado, no ha habido respuesta de parte de ellos y lo que estamos haciendo es retomar el asunto para ver si va a seguir clausurado, si se va a hacer la inversión de los 20 millones de pesos, pero realmente no se ha vuelto a presentar esta persona y por eso estamos viendo también la cancelación de la concesión”, dijo el funcionario municipal.

Actualmente, Sindicatura Municipal es la encargada de llevar el proceso de la cancelación de la concesión como encargada jurídica del Ayuntamiento de Cajeme.

“Sigue el proceso de cancelación de la concesión por el incumplimiento de algunas cosas; en ese sentido, estamos esperando respuesta por parte de ellos”, indicó“Está en pésimas condiciones, lo digo como ciudadano que esa parte que se concesionó hace algunos años está en deplorable estado. Es muy lamentable que esté esa situación así, y de alguna manera nosotros estamos tratando de solucionarlo, hubo aquella respuesta, aquel ofrecimiento de 20 millones, pero quedó nula”, dijo.

La concesión se emitió a 10 años, y hasta el momento han pasado seis por lo que se busca retirar la concesión a la brevedad posible, sin embargo es un proceso tardado.