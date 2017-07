Se retirará Paul Pierce con Celtics

Los Boston Celtics firmaron a Paul Pierce para que pudiera retirarse como un integrante de la organización.

Pierce, un 10 veces All-Star de la NBA, pasó las primeras 15 temporadas de su carrera con Boston, y ganó un título en 2008. Al anunciar el retiro de Pierce, el copropietario Wyc Grousbeck dijo que el número 34 de Pierce pronto colgará en las vigas del TD Garden.

“Estamos honrados de que Paul haya escogido retirarse como un celtic. Él está entre los mejores celtics –un campeón dentro y fuera la duela–”, dijo Grousbeck en un comunicado. “Felicitamos a Paul por una carrera de Salón de la Fama, y veremos su número en las vigas del TD Garden”.

Los Celtics seleccionaron a Pierce como la décima selección en 1998. Él terminó su carrera jugando para los Brooklyn Nets, Washington Wizards y los LA Clippers.

“Es un honor tener la oportunidad de llamarme de nuevo un Boston Celtic”, dijo Pierce en el comunicado. “La organización y la ciudad me acogieron y me hicieron uno de los suyos, y no podría imaginar terminar mi carrera en otro lado. Soy un Celtic de por vida”.

Los Celtics han planeado firmar a Pierce para que pudiera retirarse con el equipo y el ex entrenador Doc Rivers reveló esos planes el verano pasado cuando Pierce analizaba su futuro en la NBA.

Pierce elogió regresar para su décima novena temporada y tuvo un emocionante partido en el TD Garden en febrero, cuando dijo que se sentía como su verdadera despedida de la NBA.

Los Celtics tuitearon fotos de Pierce firmando su contrato en la oficina de Danny Ainge el lunes por la tarde. Éllos también mostraron a Pierce usando la playera del equipo y realizando tiros en la práctica del equipo.

Los Celtics señaron que Pierce se retira como el líder absoluto del equipo en triples (mil 823), tiros libres (6 mil 434) y robos (mil 583). Él es segundo en puntos solo detrás de John Havlicek con 24 mil 021 puntos en su carrera.