Se puso bueno…

… el evento del 30 de julio de San Isidro señores, pues en días pasados se concretaron las carreras estelares que necesitaba el programa.

Resulta que Don Julio se quedó vestido y alborotado, pues las lluvias evitaron que se jugara la esperada quinteta del Hipódromo de Hermosillo entre las perchas Rabicanos, Bamex, Guadalupana y Rancho El 21.

Al quedar libre de compromiso el caballo, Chuy Millán lo amarró con El Toreto, donde el prieto de los Rabicanos le dará la bienvenida al retinto de la San Isidro en 225 metros.

Eso no es todo, señores, pues también tenemos que La Jazmín le concederá la revancha a El Pcpii, donde el penco de la cuadra Frankie López tendrá la oportunidad de sacarse la espina.

Además, esa carrera servirá para saber cuál de los dos es el mejor de la región, por lo que este domingo sabremos si hay rey o reina absoluta del San Isidro.

Para esa fecha también jugarán El Fantasma contra El Indio, El Vilis ante La Peluche y La Enriqueta contra El Turco.

Con estos nuevos amarres el cartel del “Majestuoso” luce de la siguiente manera:

El Toreto Vs. Don Julio en 225 metros

La Jazmín Vs. El Pcpii en 275 metros

La Jeringa Vs. El Tótoly en 252 metros

La Lady OXXO Vs. La Chita Vs. El Terco en 252 metros

La Dona Vs. El Necio en 225 metros

La Piedrita Vs. El Loco en 252 metros

El Fantasma Vs. El Indio en 150 metros

El Pollo Vs. El Jirafales en 225 metros

La Picara Vs. La Ximena en 150 metros

La Enriqueta Vs. El Turco en 200 metros

El Cartucho Vs. El Yunkero en 225 metros

El Vilis Vs. La Peluche en 125 metros

La Chilita Vs. El Tano en 150 metros

La Chihuahuita Vs. La Tequilita en 150 metros

Como podemos apreciar, San Isidro nos presentará otro maratónico programa, por lo que seguramente las acciones iniciaran desde temprano, solo basta esperar que no se pierda mucho tiempo entre cada compromiso.

Eso tiene solución señores, siempre y cuando cada cuadra ponga su granito de arena para que todas las carreras se jueguen en el horario programado.

Otro punto es que en el pasado evento, varias perchas no le hacían caso al popular “Arenero”, quien al avisarles que ensillaran sus caballos, no lo hacían.

Ojala la organización del “Majestuoso” tome cartas en el asunto con el fin de que no se pierda tanto tiempo entre un compromiso y otro, así como también para que la afición salga con un grato sabor de boca y regresen en los próximos eventos.

LA PIEDRITA VS. EL LOCO

Duelo entre dos ejemplares de nuevo ingreso, señores, se trata de La Piedrita de la cuadra San Judas Tadeo y El Loco de los Semilleros.

Hasta donde sabemos, La Piedrita es la misma yegua que anduvo jugando con el nombre de La Birrionda, mientras que de El Loco solamente sabemos que es un caballo que hará sus pininos por estos lares.

Carrera de pronósticos reservados, señores, pues tanto La Piedrita, como El Loco se mantienen como “tapados”, ya que no sabemos de qué nivel sean.

Lo que sí podemos asegurarles es que sus dueños ya vieron al sayo, por lo que al amarrarse es señal que ambos están en las mismas condiciones físicas.

MÁS INFORMACIÓN

En lo que fue la tradicional junta de los miércoles de San Isidro, tenemos que el Profe Campas deleitó a todos los presentes con una sabrosa cabrería de pollo, la cual fue del total agrado de los presentes.

Asimismo tenemos que en un abrir y cerrar de ojos se concretaron dos carreras para este evento del “Majestuoso”, ya que se amarraron La Miluly ante El Gringo en 100 y 150 metros.

Y para ponerle más sabor al evento, tendremos un duelo entre yaquis y mayos, donde El Gitano se medirá con Don Lorenzo en 275 metros, con la condición de que las puertas se abrirán a los 10 segundos.

Además, el duelo entre La Lady OXXO y La Chita se convirtió en tercia, ya que El Terco pidió puerta y de inmediato fue aceptado por las yeguas de las cuadras Rabicanos y Kay-Tento.

Cabe mencionar que “Chuy” Millán pidió que La Chita se fuera sola por un lado, petición que fue aceptada por El Terco y La Lady OXXO.

Con estos amarres queda completo el programa para el 30 de julio de San Isidro, que iniciará a las dos de la tarde, por lo que la gerencia del “Majestuoso” los exhorta a que cumplan con el horario asignado, porque de lo contrario no jugarán en el evento.

Pero si alguna cuadra cumple con la hora pactada, el o los irresponsables perderán el compromiso, sea “manganito o perenganito”.

Y en caso de que esa persona no quiera pagar la carrera, difícilmente volverá a jugar en San Isidro.

Esta medida que tomó la gerencia de San Isidro es con la finalidad de que todas las cuadras cumplan con el horario, pues el público se merece respeto y que presencien un digno espectáculo.

Sí se puede, señores, sólo es cuestión de querer hacer las cosas y verán que bonito evento nos presentará San Isidro.

Hasta mañana.