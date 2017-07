Se incendia Mariscos Los Arcos en Hermosillo

No hubo víctimas ni heridos, sólo pérdidas materiales

Demian Duarte

El famoso restaurante de mariscos Los Arcos en esta ciudad capital debió ser evacuado la tarde de ayer al registrarse un fuerte incendio en sus instalaciones, por lo que alrededor de 40 personas, entre clientes y el personal, salieron de emergencia, sólo para ver cómo los llamas consumían el techo construido de palma de ese establecimiento en la colonia Centenario de Hermosillo.

Además, una guardería cercana fue evacuada, pues alrededor de 60 niños permanecían ahí en resguardo; sin embargo, por ser temporada de vacaciones, otra estancia infantil y un kinder cercano no estaban operando.

Rodolfo Barroso Herrera, comandante del Departamento de Bomberos, informó que ante lo fuerte del fuego debieron canalizarse cuatro unidades y evitar que las llamas se propagaran y al parecer actuaron a tiempo, pues el siniestro no arrojó pérdida total en las instalaciones, al menos no a primera vista.

El fuego inició a las 3 de la tarde y el reporte se recibió en la Comandancia de Bomberos a las 15:06; de inmediato se activó la emergencia y al parecer el poco tránsito en la zona, que es donde se ubican el Palacio de Gobierno, el Poder Judicial y el Congreso del Estado, todos ellos de vacaciones ayudó a que los apagafuegos llegaran más rápido y pudieran controlar las llamas.

No hubo heridos, ni situaciones que lamentar más allá de las pérdidas materiales.