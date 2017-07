Higareda se lastima en serie

EL UNIVERSAL.-

Hacer una serie futurista, interpretando a una policía con varias escenas de acción en set, lastimó físicamente a Martha Higareda.

La tabasqueña lo recuerda de buen humor, quedando la lesión sólo en el anecdotario de la actriz.

”En una escena me lastimé el cuello, usé collarín, pero lo disfruté muchísimo, o sea, no me lastimé gravemente gracias a Dios”, dice.

“La acabamos de terminar de filmar y se va a estrenar por ahí de febrero o marzo del año que viene, es muy grande la serie”, abunda.

Desde septiembre del año pasado y hasta hace unos días, Martha vivió en Vancouver, Canadá, donde estaban los set de “Altered carbón” para la plataforma digital Netflix.

Dirigida por Miguel Sapochnik (Game of thrones), la producción está basada en la novela homónima de ciencia ficción, de Richard K. Morgan.

Publicada en 2002 se sitúa en un tiempo donde la mente humana puede ser almacenada digitalmente y descarga en un nuevo cuerpo, sin importar raza o religión.

Sigue a un ex guerrero de élite que es enviado a Bay City (anteriormente San Francisco) en un medio desconocido y lleno de tecnología.

En el reparto se encuentran, entre otros, Joel Kinnaman (Robocop), Chris Conner (American crime story) y Kristin Lehman (Rogue).