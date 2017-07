En la ceremonia luctuosa del invicto caudillo de la Revolución Mexicana Álvaro Obregón, pocos familiares y dos que tres políticos con deseos manifiestos en lo que caiga

Los panistas evidenciaron su falta de cultura política y escasa institucionalidad ante el aniversario del magro acontecimiento histórico

Cuantimás la ciudadanía se hizo presente dando muestras del nivel cultural y la conciencia y reconocimiento al manco de Celaya por el bienestar de la nación

Muy diferente a las celebraciones de hace dos décadas, esta del 2017 a un costado del panteón viejo, en cuya cripta reposan los restos mortales del invicto caudillo de la Revolución Mexicana, Álvaro Obregón Salido, observo asistencia de regular para abajo, con representaciones estatales y militares de segundo nivel, cuando antes, el jefe del Ejecutivo o mínimo el secretario de Gobierno en compañía, del general en jefe de la IV Zona Militar, solemnemente presenciaban el magro e histórico acontecimiento nacional, estos es, además de la asistencia de familiares de la tercera generación y dos que tres políticos deseosos de regresar a sus años de gloria, oportunos en el aprovechamiento de los más mínimos espacios para hacer notar sus figuras en el escenario de la vibrante política estatal a un mes de iniciar prácticamente el año electoral del incierto 2018, distinguiéndose por supuesto el Lic. Bulmaro Pacheco, con su extensa relatoría, enalteciendo el ideario social y político del sin igual estratega militar, en materia de educación, como el instrumento más importante para reivindicar las grandes causas del movimiento social iniciado por Francisco I. Madero, y continuado, por el ex maestro rural y ex alcalde del Municipio de Huatabampo, desde donde al frente de trescientos indios mayos partiera, para retomar el rumbo de la revolución en beneficio de los mexicanos, destacando Pacheco Moreno, su aún vigente ideario, más vivo que nunca, apología el ex presidente del PRI y ex senador de la República, en un intento de emularse y conceptualizar la actual coyuntura de las instituciones en crisis y la imperiosa necesidad de mantenerse unidos y hacer caso omiso de los patológicos agoreros del desastre, los mismos promotores del fin del mundo, con atalayas en brazos, símiles de los Testigos de Jehová, de cuyo parafraseo, anunció el fin del Partido Revolucionario Institucional, cuya lápida una y otra vez, lista se ha quedado para sepultarlo, indirectamente remató el flamante presidente de la Fundación Colosio, haciéndose notoria según sus cuentas, ser pieza clave no sólo como alternativa contra la crítica situación del ex invencible, en estos momentos en que en el Estado permea y fuerte el beltronismo y a nivel nacional, con don José Encarnación Alfaro Cázares, el afamado “Pepe Chon”, la flamante corriente renovadora, le ha estado pegando estocadas a la gruesa cuan vetusta estructura del ex invencible con el sello de Atlacomulco, por cierto cayéndose a pedazos por todos los confines del país ante el irreversible avance de MORENA y los lacerantes flagelos de la asfixiante corrupción, ansioso pues el huatabampense, se ha estado acercando al Palacio Municipal para hacer la chica y de paso ser conceptualizado a la sombra del general de Siquisiva, siendo eso – la alcaldía pues – el único faltante para emularlo según las ventoleras de la nube histórica donde se ha venido moviendo, a sabiendas del grueso muro, alto e imaginario al estilo del locochón de Trump, atravesado por Beltrones Rivera, para taparle el camino al altiplano y a sabiendas, de tener minado prácticamente todo el Estado, donde nomás los chicharrones de Claudia Pavlovich Arellano están tronando. Con estas polvaredas y en el ejercicio institucional de ser parte de la LXI legislatura local, Ramón Antonio Díaz Nieblas, también se dio su placeada, aprovechando el espacio institucional, por cierto no encontrado al interior del blanquiazul, en donde desde hace meses, por las patológicas ansias de repetir como presidente municipal le fue vedado, por el dúo integrado por Francisco Vásquez y José Alberto Ramírez Valenzuela, el manipulado “Kalulo”, quienes además con gruesos candados de cero le cerraron las puertas azules, desde el Comité Ejecutivo Nacional hasta el Comité Directivo Estatal, en donde hasta la fecha por sus pistolas, las del Panchito pues, nada que huela a Díaz Nieblas, Bleizeffer o Gaytán Fox, se le ha estado prestando oído, sabedores del gran daño causado, como asaltantes de las siglas del blanquiazul y haberlo utilizado como vil instrumento para el saqueo y el despilfarro, a las instituciones del Estado, como depredadoras aves de rapiña a su paso durante el sexenio de Guillermo Padrés, ahora tras las rejas en el Altiplano, mientras ellos, los ingratos disfrutando orondos las libertades en estas calles de Dios. Dicho esto, tampoco en nada le favorece al “Kalulo” y al “Panchito”, la inasistencia al aniversario luctuoso del general Obregón, aunque tengan el justificante de no haber sido invitados, ayunos al fin de cultura política y comprobada falta de conciencia histórica, más la pasión y el revanchismo, a flor de piel de los pitufos, mucho menos tiene justificación ante la opinión pública, habida de políticos comprometidos con las grandes causas sociales, pero sobre todo de la comunidad citadina, en donde por supuesto, en el profundo mar de la ignorancia, tampoco se le pueden pedir peras al olmo, mucho menos, a estos protagónicos blanquiazules, desesperados por dirigir los destinos de este territorio municipal, por su trayectoria, según la vox populi y las acuciosas redes sociales , ya se les tiene bien plaqueados.