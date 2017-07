El Comité Municipal del PAN-Navojoa…

… estrenará nueva dirección social, ahora VÍCTOR FÉLIX KARAM despachará por las calles Obregón y García Morales, apenas a una cuadra de la Plaza 5 de Mayo, mismas que serán inauguradas hasta el mes de agosto, mientras seguirán con su rutina de transformar los seccionales y gestionar en varios rubros para sus socios y simpatizantes, pero tomando en cuenta que la ciudadanía ya está cansada de que los políticos sean unas personas incultas, pero además despegadas de cualquier línea cultural, el PAN al parecer empezó a mover sus cartas para ver perfiles, que pudieran contribuir al terruño de una manera más inteligente que la actual administración, en tal competencia se ha sabido de varios personajes que están en la carrera y quieren llegar al poder, gracias a su influencia económica en Navojoa.

Pero aunque ya hay dos o tres acelerados, se ha sabido que hay una tendencia a escoger a personas que han aportado más en el ámbito cultural y social que lo que han aportado como empresarios o políticos, por lo tanto podrían ser cartas fuertes para el albiazul, por eso llegamos a la conclusión que pudieran lograrse perfiles como los de ROBERTO RODRÍGUEZ CASTILLO o JUAN ROBERTO VALDEZ LEYVA, ya que han sido personajes con más marca social que económica.

Aun así y dígase lo que se diga, los jefes azules dicen que todavía no es el tiempo, que se esperen por octubre, que es cuando da inicio el calendario electoral y no nos quisieron dar nombres, ni siquiera el de MARTÍN RUY SÁNCHEZ, ni modo.

El Alcalde RAÚL SILVA VELA se está viendo lento, al no otorgar el terreno que la UNISON requiere para permutar el espacio donde puedan construir las nuevas instalaciones del IMSS, el tiempo corre y solamente quedan dos meses para hacer las gestiones, todo está detenido hasta que se vea en firme lo del terreno asignado, por ello decimos que el Dr. Raúl se debe apurar a ver qué terreno le va a otorgar a la Universidad y así recibir a cambio el que está al lado del parque infantil, a un costado del edificio del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento, ya que como se ha dicho, ese lugar cuenta con las características idóneas, de lo contrario se corre el riesgo que el tal presupuesto se re etiquete a otra obra.

En Huatabampo levantan la mano y dicen “aquí no hay amiba de la vida libre” muy bien, ahora con el alboroto de las vacaciones largas de los chamacos, las 12 albercas que hay, seguramente tendrán muchos visitantes, pero ahora lo podrán hacer con la confianza de que no corren riesgos. El jefe de la unidad de Salud en estos municipios JOSÉ JOEL RODRÍGUEZ CORRAL, lo avala, pues se han muestreado y ratificado en laboratorios estatales, donde no se incubó ningún dañino protozoario, así que no hay riesgos que correr ya que previamente, sus propietarios aseguran que las limpiaron a conciencia. Asegura que solamente una quedó fuera, misma que se suspendió, pero que ya está en la ruta de la limpieza y se reabrirá a la brevedad.

Que el ISSSTESON no da atención adecuada a los derechohabientes, eso no es novedad, pero sí una piedra en el zapato, LUZ ELENA GASTÉLUM FOX, presidenta de la Comisión de Salud tronó fuerte y dijo “El ISSSTESON no cuenta con el equipo especializado que se necesita en ocasiones, tienen una traba de que no hay insumos o especialistas, además algunos especialistas colegas están renunciando por la falta de pago”, ¿Qué va a hacer el Ayuntamiento ante esto? Creemos que nada, es un viejo vicio que no se ha podido corregir, también las consultas las difieren hasta 20 días sino es que más, este trago es para los empleados sindicalizados, mientras que los de confianza, la pasan bien con los servicios de la empresa administradora Red Benefit, SA. Y pues aquí sí que se nota la diferencia y no se vale, la bronca es que la segunda no da prestaciones en dinero ni sociales como el lento ISSSTESON, ahí te puedes morir y no pasa nada, pero además les salen muy caros los aranceles a los compañeros ¿y el sindicato del Ayuntamiento que dirige RAMÓN GARCÍA? Bien gracias, muy de la mano del Alcalde Silva y ahorita andan de vacaciones de verano.