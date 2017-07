Comentarios diversos pero todos en contra,…

… generaron las declaraciones que dieron ayer los jefes de GENDARMERÍA NACIONAL que se encuentran en Cajeme, durante una reunión que sostuvieron con empresarios, en el sentido de que en este municipio no es tan grave la violencia. Indudablemente quien abrió la boca para decir lo anterior, seguramente tiene conocimientos altos en estrategias policiacas, como operativos, armas, enfrentamientos a tiros contra delincuentes de alta peligrosidad, pero del manejo de la información se ve que no conoce ni papa.

Aquí quedó comprobado que toda dependencia u organización, debe tener su vocero autorizado, alguien que conozca del tema y que sepa planteárselo a la ciudadanía sin herir susceptibilidades ni enrarecer el ambiente, incluso en ocasiones aunque los resultados no sean tan favorables, pero con el manejo adecuado de información, la percepción de la gente es buena. Porque es un grave error venir a decirle a los cajemenses que no está tan grave la violencia en este municipio, cuando nunca en la historia de estas tierras habían ocurrido tantas muertes, la mayoría de una forma u otra, relacionadas con el narcotráfico.

Pondrá tener razón esta persona, donde dice que en otras partes del país está peor, porque allá son constantes los secuestros y extorsiones que aquí no se dan tan seguido, sin embargo, el error está en el manejo que le dio a sus declaraciones ante los empresarios con que se reunió, según el presidente de CANACO, EDGAR MANRÍQUEZ BARRERAS. Una forma de haber tenido éxito en el manejo de esa información y que además es cierto, hubiera sido en el sentido de que desde que llegó Gendarmería a Ciudad Obregón y sus alrededores, los crímenes pararon drásticamente, con excepción de uno que les tumbaron en Villa Bonita, que aunque fue un ser humano y duele, pero no pinta comparado con las balaceras y muertes constantes que ocurrían prácticamente todos los días, ante el temor de quienes habitamos la región. O sea, darles una voz de aliento a los hombres de empresa, pero nunca decirles que en otras zonas del país está peor. Pero ojo, ciertamente pararon las balaceras, sin embargo, no sabemos qué tanto tiempo vaya a permanecer aquí la corporación, como tampoco sabemos si una vez que se vayan los gatilleros volverán a la cargada, toda vez que este no es un problema sencillo dado que lograr la calma que vivíamos en años pasados depende de múltiples factores………….

Con los ojos cuadrados nos quedamos ayer en un café local, cuando un grupo de sesentones platicaba sobre algunos personajes conocidos de la clase media en la ciudad, que hoy se la dan de jorocones, pero que en el abandono del piojo tuvieron que ver en gran medida los créditos refaccionarios que otorgaban rumbo a la sierra. ¡Ploopp!………..

Hoy entra en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, del que Sonora no pudo estar exento y qué bueno, porque es un tema que debemos atacar de frente, dado que constituye uno de las principales motivos de la mala fama que tiene México tanto en el interior del país, como en el extranjero y aquí en Sonora quedó a cargo de don ODRACIR ESPINOZA VALDEZ, quien ha dado muestras de que su trabajo ha sido aplicar la ley y prueba de ello son algunos detenidos de la administración anterior, como el exsecretario de Hacienda, CARLOS VILLALOBOS ORGANISTA y el exsecretario ROBERTO ROMERO LÓPEZ. Sin embargo, esperamos que el desempeño del recién nombrado fiscal electoral, PEDRO PABLO CHIRINOS, sea similar o mejor al de OEV, porque con el hecho de haber aceptado su filiación panista, como que pone en tela de duda su desempeño, aunque obviamente él dijo que se dedicará a aplicar la ley sin tomar en cuenta colores partidistas. Aunque debemos reconocer que hubiese sido más saludable que en el cargo quedara un fiscal que no perteneciera a ningún partido, para que a la hora de aplicar la ley, nadie tenga la opción de tomarlo como pretexto para lanzar críticas cuando los resultados no sea de su satisfacción. Pero en fin, en el 2018 sabremos si Pedro Pablo pasa la prueba de fuego…………..

Existe en Cajeme, un tema pendiente en el que han insistido algunos ciudadanos. Se trata de la inexistencia de una zona de tolerancia, que provoca la dispersión de mujeres y un que otro puñalito por las calles de la ciudad, lo cual además de no dejar buena imagen, constituye un peligro por el contagio de las enfermedades venéreas, ya que las y los sexoservidores que se encuentran a la orden del mejor postor, no son controlados por las autoridades de Salud. Además hay barrios donde habitan familias respetables, donde operan las llamadas casas de citas donde se practica la prostitución igual sin control alguno. Aquí es necesario que las autoridades correspondientes tomen el toro por los cuernos y se establezca un lugar fuera del casco urbano, donde se practique la profesión más antigua del mundo, sobre todo para no pervertir a niños y jóvenes, que a diario ven mujeres o yoyomones en ropas menores.

Son respetables las preferencias sexuales de cada quien, o como dicen en el rancho “cada quien con su…….hace un papalote”, pero no se vale, dar ese mal ejemplo a niñas y niños que no merecen vivir en la perversidad a tan corta edad.