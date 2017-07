Brandon Peniche se une al “fantasma”

EL UNIVERSAL.-

Debido al éxito de la obra “El fantasma en el espejo”, los productores Jorge y Pedro Ortiz de Pinedo decidieron renovar un poco el montaje con la presencia de un nuevo protagonista: Brandon Peniche, quien encabezará la segunda temporada en el Foro Cultural Chapultepec a partir del 18 de agosto.

”Creo que Brandon le va a dar un giro importante al montaje, Juan Diego Covarrubias hizo un trabajo espectacular, el proyecto ha tenido muchísimos logros y necesitábamos a alguien que estuviera a la altura y él cumple con creces para interpretar a nuestro personaje principal”, comentó Pedro Ortiz de Pinedo.

El productor señaló que tiene tan sólo un mes que él y Brandon hablaron sobre incorporarse a la obra, pero Peniche ya tiene aprendido el libreto y se encuentra trabajando con el director Fernando Canek el desarrollo de su personaje, para en pocos días entrar al teatro y ensayar con el resto de la compañía.

”Tenía muchas ganas de hacer esta obra; cuando me hablaron no la pude hacer por cosas personales y ahora que me hayan tomado en cuenta es un honor, espero que a la gente le guste lo que voy hacer para ellos, que será totalmente diferente a lo que hizo Juan Diego”, señaló Brandon Peniche.