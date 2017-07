Alejandro Tommasi dice que fue agredido

EL UNIVERSAL.-

Alejandro Tomassi negó que agrediera a Óscar Alberto Ruiz, su esposo, y asegura que todo ocurrió al revés.

En declaraciones para, el actor dijo: “Todo lo que está diciendo Óscar son mentiras, es completamente al revés, tengo pruebas. Yo no quería hacer de esto un circo, pero esta familia me ha deshecho la vida”. Y agregó: “Honestamente para mí ha sido muy difícil este muchacho, ha hecho muchas cosas, se ha autogolpeado, me rompió puertas, en fin. Ya daré yo una explicación en unos días, ya todo lo tiene la policía judicial, él ahora tiene una orden de restricción porque amenazó con matarme”.