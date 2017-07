A redoblar esfuerzos Arturo “Guáguara” Reyes Jr. en busca de destacar

Joel Luna

El hecho de no haber peleado el sábado pasado en la función de la Liga Municipal de Box Amateur, no preocupa al joven Arturo “Guáguara” Reyes Jr, que continúa preparándose día a día, a conciencia, siguiendo los consejos de su entrenador, su señor padre Arturo Reyes.

“Sí fue decepcionante ver que nadie quiso enfrentarme el sábado anterior, nadie quiso medirse conmigo arriba del ring, a pesar de tener tan sólo dos combates en amateur, ambos ganados por la vía del KO”, indicó el novel púgil.

Comentó que ya vendrán competencias duras, que requerirán de su mayor concentración, y por lo pronto seguirá entrenado bajo las órdenes de su mánager.

“Diariamente hago de 5 a 10 sesiones de sparring, dos horas de gimnasio y me mantengo en peso con dieta rigurosa”, explicó el peleador.

Dice estar consciente que su padre fue un gran peleador profesional y todo un ídolo en Cajeme, y “algún día yo quiero llegar a ser como él, y quizá llegar más lejos”, destacó.

Por su parte, Arturo Reyes Sr. se complace que sean más los jóvenes que quieren que los entrene, pues la semana pasada debutó uno de sus pupilos y salió con el brazo en alto.

“Conforme pasan los días son más los muchachos que se suman al equipo de Oso Gym; es gratificante que te pidan consejos y que acepten ser dirigidos por un servidor, lo poco o lo mucho que aprendí en lo profesional espero transmitirlo en este gimnasio”, manifestó Reyes Sr.