Significado de fondo para la vida política del joven MARCELO CALDERONI OBREGÓN,…

… secretario de Desarrollo Urbano, tiene el hecho de que haya sido invitado por el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, GILBERTO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, para que fungiera como el orador oficial durante la conmemoración del 89 Aniversario de la muerte de su abuelo el general ÁLVARO OBREGÓN SALIDO. Y si a esto le sumamos que en días pasados el alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, lo envió como su representante a un evento de trascendencia estatal, luego entonces da para pensar que el muchacho anda en el ánimo de quienes partirán el pastel en el 2018. Y es que a decir verdad MCO se ha dedicado a trabajar en el desempeño de su responsabilidad, sin andar con grillas baratas, ni repartiendo balones o camisetas en las colonias…………..

Recibimos ayer en esta sala de redacción, la visita del empresario RODRIGO BOURS CASTELO acompañado por su fiel escudero TERENCIO VALENZUELA, quienes junto con el jefe JAVIER RUIZ, dialogamos de todo un poco y por supuesto el tema de la grilla no podía faltar. Aunque “El Pitingo” como se le conoce popularmente, cuando le quisimos sacar la sopa en torno a sus aspiraciones a la Alcaldía, no dijo por qué partido se aventaría, aunque dejó claro que no será por el PRI y que simpatiza con el proyecto de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, sin asegurar que buscaría el abanderamiento de MORENA, más bien se le vieron intenciones de ir por la vía independiente. Lo cierto, es que RBC trae consigo un programa de trabajo que ha llamado la atención de pintos y colorados, porque abriga la esperanza de sacar o al menos aliviar al Municipio de algunos de los principales problemas que le aquejan como la inseguridad y la centralización de funciones, que deben distribuirse entre representantes ciudadanos, que tengan verdadero interés de trabajar por su comunidad………

Transportistas de carga del Municipio de San Ignacio Río Muerto, se manifestaron ayer para exigir a los agricultores mala paga, que les liquiden los viajes pendientes de ciclos anteriores. Aseguran tanto el presidente de la Unión, SALVADOR ROBLES, como el ingeniero FRANCISCO CORONA LUGO, que ya ni la joden los agricultores, porque agarran decenas de miles de pesos en avíos y liquidaciones y les vale un cacahuate la deuda que tienen con los camioneros. Incluso hay algunos millonarios de familias de abolengo, que además de insensibles no huelen la vergüenza, porque tienen sus cuentas bancarias retacadas de lana y aún así no les pagan, sabiendo que la mayoría de los troqueros viven al día, con lo poco que les deja la actividad y le deben a todo mundo para sobrevivir con sus familias. Ante ello dijeron que se seguirán manifestando y suplicándoles que aflojen el codo y les paguen, pero si en cierto tiempo siguen enconchados, dicen que se verán precisados a exhibir sus nombres en los medios de comunicación, a ver si levantándoles las faldillas les da vergüenza………..

La noticia nacional que polarizó los espacios en los medios informativos, fue el arribó a este país, del exgobernador de Veracruz, JAVIER DUARTE DE OCHOA, en calidad de extraditado por el Gobierno de Guatemala, donde hace unas semanas fue capturado en base a los tratados internacionales, luego de poner pies en polvorosa, después de desfalcar a su Estado natal. Y con tantas noticias que se han publicado desde que se descubrieron sus raterías, sobre su vida, casi lo sabemos todo, ahora lo importante será que lo hagan hablar y que se publique la verdad, porque aquí no es de suponerse, sino de asegurarse que hay dos que tres peces gordos embarrados que manotearon junto con él y también merecen la cárcel.

Aunque conociendo el sistema político de nuestro país, seguramente habrá quién influya desde las altas esferas gubernamentales para ofrecerle ofertas sobre su sentencia con tal de que no chispee a cabezas importantes y menos en estos tiempos que viene volando el proceso electoral del 2018, porque les afectaría en gran medida sobre todo al partido que lo lanzó y al seguramente pertenecen sus cómplices de fechorías. El caso es que vale la pena estar atentos para ver hasta dónde lo dejan abrir la boca. Incluso hay quienes se atreven a decir que Duarte está en grave riesgo que le den piso, toda vez que entre sus cómplices hay dos que tres hombres poderosos a los que no les conviene que se les riegue el tepache tan feo. Sin embargo, su muerte en el reclusorio sería muy evidente.