Padrés Elías seguirá preso

Mónica Miranda

El resolutivo del juez decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales, que deja sin efecto la causa penal sobre defraudación fiscal que le imputó la PGR al ex gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, no significa libertad para el ex mandatario, aseguró Francisco Javier Mejía Cisneros.

El abogado, especialista en temas penales, dijo que debido a que el magistrado consideró que la parte acusatoria no aportó las pruebas suficientes, la carpeta de investigación por este delito quedó anulada; sin embargo, precisó que la PGR puede integrar una nueva averiguación.

“Básicamente él ahorita no sale de la cárcel, la PGR todavía tiene el recurso de revisión y quiere decir que está sujeto a que todavía se revise en segunda instancia y no hay nada firme para nadie todavía, es un efecto publicitario de un round ganado”.

El caso de Guillermo Padrés, encarcelado en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, se enjuicia bajo el viejo Sistema de Justicia Penal, y aunque el acusado decidiera cambiar esta modalidad, que permite llevar el proceso en libertad, no saldría de prisión debido a que se le imputan delitos graves.

Se encuentran vigentes los autos de formal prisión por los delitos de “lavado” de dinero, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada, por esta última imputación se encuentra preso también su hijo Guillermo Padres Dagnino.