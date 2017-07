Niegan dueños refuerzos a Selección Mexicana

Tal como lo dijo desde que se incorporó a la selección dorada, además de reiterarlo en conferencia previa a enfrentar a Curazao, Juan Carlos Osorio jugará el resto del torneo áureo con los elementos que ya tiene.

A diferencia de EU o su rival Honduras, que sí se reforzaron para ronda de cuartos de final, México no lo hará. La Federación Mexicana de Futbol hizo un último esfuerzo, pero no hubo respuesta.

Los nombres que pensó Juan los tiene en la mente desde que estaba en Rusia, el colombiano quería llevarse primordialmente a Oribe Peralta y a Jürgen Damm a EU, sin embargo el “Cepillo” optó por descansar luego de una temporada ajetreada, mientras que el volante de Tigres no recibió el permiso de su equipo.

Damm inicialmente iba a estar en la Copa Oro, sin embargo la sorpresiva baja del “Tecatito” Corona del barco que estaba por zarpar a la Copa Confederaciones, obligó a llevar a Jürgen a Europa. Tigres lo prestó para un torneo, pero no para el otro.

En el caso de Peralta, el “Cepillo” requería de un descanso luego de varias meses sin descanso. América también lo quiere tener a tope para el arranque de la liga.

Ambos jugadores acaban de tener actividad, Oribe en la Supercopa MX y Damm en el Campeón de Campeones. Físicamente todavía no están en su mejor nivel.

Juan ya sabía que no iba a llegar nadie más, quiso, pero no pudo: “Queríamos a 6 jugadores del grupo que fue a Copa Confederaciones, pero no se pudo, otros declinaron la invitación y es muy respetable su decisión. No vamos a traer a nadie más, creemos en los que futbolistas que vinieron”, dijo Osorio el sábado.

De los dos jugadores que buscó Osorio el “Cepillo” es el más necesario en el tricolor. Juan y Páez no han logrado encontrar un delantero que ofrezca lo que les da Peralta. Las lesiones de Ángel Zaldívar y Alan Pulido dejaron sin delanteros a México. El técnico colombiano llamó a Erick Torres, pero el “Cubo” todavía no encaja.