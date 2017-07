Ludwika comparte reflexión

EL UNIVERSAL.-

Ludwika Paleta compartió en Instagram una reflexión acompañada de un conmovedor video.

La actriz que recientemente se convirtió en mamá de gemelos, escribió un mensaje sobre la importancia de valorar las cosas realmente importantes en la vida, y no preocuparse por banalidades ni por las críticas de personas que ni te conocen.

Ludwika reconoció que a raíz de su maternidad se encuentra más sensible, y que por ello aprovechaba para reflexionar luego de ver un video en el que una pareja enfrenta con amor una situación difícil.

Paleta acompañó el video con este texto:

“A veces miras IG sin buscar y encuentras cosas accidentalmente. Hoy, me encontré con un post que me llamó la atención. Una mujer ayudando a un hombre a hacer su terapia. Sigo viendo el video y descubro que lo besa en la boca amorosamente y pienso que probablemente es su pareja. Sigo buscando curiosamente y encuentro la historia de una mujer que hasta hace unos meses lo único que subía eran videos de sus rutinas (por cierto increíbles) de pilates.

Para mi sorpresa en un post del 19 de marzo de este año, hace apenas unos cuantos meses, se disculpa con sus seguidores por no poder contestar tan rápido como normalmente lo haría porque su marido tuvo un accidente de coche y está inconsciente desde entonces, con un daño cerebral importante. Me quedé helada. Sigo buscando y encuentro una hermosa historia de amor. Y siento la necesidad de compartirlo por varias razones.

Una, porque son estas cosas las que me dan la oportunidad de ver la vida desde otra perspectiva. A reconocer las prioridades y a valorar lo que REALMENTE importa. Muchas veces me preguntan: ¿Cómo haces para que no te afecten los comentarios negativos de ciertas personas?, ¿Cómo le haces para no engancharte con todo lo que se rumora y se inventa sobre ti?

La verdad… a veces hasta un grano que me salió en la frente me puede (o al menos así se siente) arruinar el día. Me pongo de mal humor porque no he logrado bajar todo el peso que yo quisiera o porque se dice tal o cual cosa de mí, y después casi como si fuera obra del destino, me encuentro con la historia de una mujer que SÍ está batallando contra algo que sí tiene importancia, la vida de una persona que ama.