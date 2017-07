Las vacaciones de los políticos

La temporada de vacaciones de verano inició y desde este fin de semana que pasó se percibe un ambiente mucho más relajado en los ambientes políticos, de Gobierno y hasta de negocios.

Y es que es la etapa perfecta del año para alejarse un poco de las actividades cotidianas, tomar algo de aire, recuperar fuerzas e irse preparando para los retos que sobrevienen en la segunda mitad de este 2017, que ha sido un año muy interesante, intenso y con novedades de todo tipo.

Naturalmente que en lo político todos los que participan en ese juego, están cargando las pilas para el proceso político electoral que arranca en septiembre próximo, una etapa muy determinante en donde los principales partidos políticos buscarán presentar a sus mejores cartas a fin de estar en condiciones de quedar lo mejor posicionados posible.Justo ayer con motivo del homenaje por el 89 aniversario luctuoso de Álvaro Obregón, se vio a Gilberto Gutiérrez Sánchez, el líder del PRI en Sonora muy animoso por lo que se viene en su partido, ya que el problema que hoy en día debe sobrellevar es el exceso de aspirantes a las distintas posiciones electorales que estarán en juego, un asunto en el que se sabe los integrantes del partido en el Gobierno no deben entrar con exceso de confianza, porque los buenos resultados de estos casi 2 años de gestión de Claudia Pavlovich Arellano pueden mover al optimismo a cualquiera, sin embargo también es verdad aquello de que el ejercicio del poder desgasta, razón por la que en el PRI se deben llevar las cosas con mucha mesura y mucha calma, pues dista de ser verdad aquello de que “con quien pongan ganan”.

Es necesario que en el tricolor, si quieren pasar la prueba del ácido, se elija a quien tenga el mejor perfil para participar en las elecciones y en eso será fundamental que los métodos de elección de candidatos estén muy afinados, pues aunque se sabe que en el PRI existen usos y costumbres muy definidos respecto a quién manda y cómo se toman las decisiones, es definitivo que serán aquellos que estén mejor posicionados y que hayan hecho un mejor trabajo político, quienes debe representar a ese partido.

No es poco lo que está en juego, pues se trata de mantener alcaldías que se dan por ganadas como la de Cajeme y Hermosillo, además de Caborca recuperar otras de mucho peso en manos de la oposición, como son Nogales, Agua Prieta, Guaymas, San Luis Río Colorado, Navojoa y Puerto Peñasco, por mencionar las más importantes y además conseguirle a la gobernadora Pavlovich mayoría en el Congreso del Estado, a fin de que la segunda fase de su administración pueda contar con los elementos a favor que le permitan llevar adelante los acuerdos políticos necesarios.

Digo, está claro que la gobernadora Pavlovich debe gobernar sin distingos partidistas y ser capaz de sacar adelante las negociaciones con quienes estén en el Congreso del Estado, pero también es obvio que le resulta mucho más fácil trabajar con los de su partido político, razón por la que Gutiérrez Sánchez tiene un reto muy interesante enfrente.

El detalle es que no es el único que está haciendo el trabajo político, y enfrente hay dos fuerzas que se están disputando posiciones de manera muy interesante, por una parte está el PAN que a pesar de la derrota electoral del 2015, se mantiene vivo y coleando, a partir de un muy buen trabajo que su bancada desarrolla en el Congreso del Estado, donde el coordinador Luis Serrato Castell y su antecesor Moisés Gómez Reyna, tuvieron a bien definir una estrategia de trabajo en donde el papel de oposición no se contrapone con la necesidad de impulsar adelante a Sonora.

Bajo ese criterio han establecido un acuerdo con el coordinador de la bancada del PRI, Epifanio Salido Pavlovich, para que la agenda sea de acuerdos y consensos, y no de permanente tensión política.

Sin embargo la inquietud en el PAN no para, y David Galván como dirigente busca recuperar espacios en la elección, pues más allá de mantener para su causa San Luis o Nogales, en el blanquiazul saben que tienen una gran oportunidad de reconquistar Hermosillo, con lo que esto implica en cuanto a que ahora son 6 distritos electorales, por lo que ganar la capital podría ser la fórmula del regreso del panismo a la senda del éxito.

El detalle es que en esa ventana de oportunidad es donde creo que enfrentan su mayor reto, pues para competir en Hermosillo los panistas tienen que elegir a un candidato conocido y altamente competitivo, y aunque ya muchos mencionan al senador Francisco Búrquez, no me queda claro que el también ex alcalde esté en condiciones de competir.

Una vez salvado ese “pequeño detalle” el PAN tendrá otra labor esencial, que es elegir candidatos que estén desligados de la historia negra del padresismo y la corrupción, lo que se dice fácil, pero realmente es complejo, pues no son pocos los perfiles dentro de ese partido que se vieron implicados de una u otra manera con los hechos ya conocidos del sexenio pasado. Eso y que se defina con claridad si el PAN irá en alianza con un debilitado PRD, que más que ayudarle, yo observo como un lastre, en el caso de Sonora.

La variable incógnita en ese juego es MORENA, pues se probará por segunda vez en una elección en Sonora y tendrá que enseñar que tiene la capacidad organizativa necesaria para cubrir todo el Estado, aunque cuenta con el elemento muy favorable de que la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador les dará una avalancha de votos, que hoy en ese partido, tienen la posibilidad de materializar en candidaturas muy exitosas, pues como lo mencionó su dirigente Alfonso Durazo Montaño, ese partido está para pelear de tú a tú con el PRI y el PAN en prácticamente todas las posiciones.

El 8 de julio en un evento realizado en Hermosillo, el aspirante presidencial enseñó su musculatura en Sonora y con un gran evento que le organizó Alfonso Durazo, demostró que no será un hueso fácil de roer en Sonora.

Así las cosas, en estas vacaciones, en los partidos políticos, tienen mucho en que pensar.

