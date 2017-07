La victoria del “Alacrán” Berchelt…

… sobre Takashi Miura el sábado pasado, en Los Ángeles, le abre las puertas al avecinado en Hermosillo, Sonora para que dispute peleas de muy buen billete, por cierto uno de los mejores Superplumas del orbe, Orlando “Siri” Salido estaba presente, esperando que lo mencionaran como rival, pero al parecer al agente de Zanfer no le conviene enfrentar a gente de su establo, Fernando Beltrán mandamás de Zanfer declaró que el “Alacrán” Berchelt es el mejor Superpluma del momento, calmado y nos amanecemos señor Beltrán, la pelea del sábado pasado se esperaba sangrienta y de muchos golpes, la victoria del “Alacrán” fue de estrategia pura, jamás le presentó blanco al japonés, le corrió al revés de la zurda nunca dejó que se acomodara la diestra, no es para nada malo eso, pero no se esperaba un combate así.

Que le depara a Orlando Salido luego de que quedó prácticamente descartado de enfrentar al campeón del CMB, pues ahora todo parece indicar que tendrá que emigrar a los pesos ligeros, cinco libras más de lo que pelea actualmente, después de que toda su carrera peleó en peso pluma, subir hace poco a Superpluma y ahora parece que lo hará en ligero, una división que deberá sentarle bien a Orlando, tiene pegada y el físico para destacar, más arriba ya no le acomoda al de Ciudad Obregón, esperemos respuesta y que el propio obregonense confirme que sigue para él.

Duro revés le dieron a Juan Carlos Osorio, el colombiano solicitó refuerzos para encarar los cuartos de final de la Copa Oro y los dueños le negaron jugadores, la pregunta es donde está el respaldo que tiene según el presidente de la FMF, no hay tal y sus días están contados como director técnico del Tri, en cuanto quede eliminado de la Copa Oro le van a pedir que renuncie, por más que se diga del respaldo, la continuidad no es sinónimo de FMF, sea quien sea, así traigan al “Loco” Bielsa, y el que venga tendrá una duración muy corta.

Lo que hizo Manny Barreda el domingo pasado con Toros de Tijuana lanzando sin hit ni carrera no cualquiera, lo extraordinario de esto es que lo acaba de hacer en la Liga Mexicana del Pacífico con la escuadra de Los Mochis, en dos torneos consecutivos diferentes ligas hace el truco el Sr. Barreda, ayer Jorge Morgan comentarista de radio de Toros de Tijuana, desesperado informaba del juego sin hit, para que la prensa de estos rumbos le diera difusión, muy molesto por cierto con la difusión que se le está dando a la Selección Nacional, por lo que representa el beisbol en estas latitudes.

Afortunadamente en este matutino estábamos pendientes del juego en mención y la información para nuestros lectores salió oportuna.

Si usted ve un grupo de jóvenes boxeadores en algún crucero de la ciudad dando una exhibición con su entrenador, apóyelos por favor, los jóvenes quieren asistir a un torneo a la Ciudad de México y buscan recursos para sufragar sus gastos, con los que les pueda ayudar cualquier moneda es buena para esta causa.