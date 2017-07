José Julián aconseja no hacer carrera con chismes

EL UNIVERSAL.-

Este año el cantante José Julián cumple dos años de carrera artística, una vida en el escenario que no ha sido nada fácil, pues dice, “a veces no se toman las mejores decisiones”.

“Hoy los promotores y el público me reconocen por mi trabajo, por hacer un show con caballos de alta escuela, como lo hacía don Antonio Aguilar, por cantar ranchero, norteño o banda, se siente bien bonito”.

“Pero sí comprendí que una carrera no se hace de la noche a la mañana. Le entré al juego del chisme por alcanzar el éxito fácil. A las nuevas generaciones les digo, no lo hagan, no trae nada a una carrera”. Hoy José Julián, -de 22 años de edad-, con una madurez musical presenta el álbum por su 20 aniversario, del cual promueve el sencillo con mariachi “Cómo te extraño”, que fue éxito de Leo Dan.