Al ser entrevistado por los periodistas,…

… el Lic. Ignacio Burgoa Orihuela, el mismo que vino hace pocos años a defender agricultores, cuando la expropiación agraria decretada por el Presidente Echeverría, en relación cin su idea de presentar una demanda contra los culpables de la crisis nacional, dijo: “Se que arriesgo mi vida y mi libertad, pero creo que es honroso ser amenazado, perseguido, reprimido, por defender las causas del pueblo”. Y luego rubricó, ya emocionado:

-Me sentiré como un nuevo Quijote en esta lucha que emprenderé ante la Procuraduría de Justicia de la República.

Lo que el Maestro y Doctor en Leyes Burgoa busca, es descubrir quién o quiénes han sido los causantes directos o los más culpables del DESMADRE Y DEL DESPADRE mexicanos. Esto quiere saberlo pero ya Burgoa, y no le importa a este hombre que es considerado el Rey del Amparo, lo que pueda ocurrirle. Es valiente y es hasta cierto punto, osado, en un país que ya sabemos cómo se las gastan los poderosos, para acallar las voces libres.

Nosotros creemos que está perdiendo su valioso tiempo el Maestro o quiere hacerle al inocente, porque no necesita muchas indagaciones para saber quiénes han sido los mexicanos más culpables y esto se lo puede informar cualquier otro mexicano.

Han sido únicamente dos, y veamos donde localizarlos:

A uno pueden hallarlo en su Universidad del Tercer Mundo, que ostenta en el frontispicio esta leyenda: “Arriba y Adelante”.

El otro se instalará cuando regrese de un largo viaje por el mundo, en la ahora célebre COLINA DEL PERRO.

¿Para qué le busca tanto, Licenciado?.