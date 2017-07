J.C. RUIZ

Un lector del Diario, viejo amigo y excelente observador de los fenómenos locales y nacionales, viendo tantas noticias cotidianas, comenta sobre los encabezados:

“Los guaruras ya no cuidarán funcionarios sino a los ciudadanos”.

“León Bejarano, ex-Gobernador de Morelos, DETENIDO”.

“Consignan a diez agentes corruptos”.

¡Prohibido usar carros “chocolates sin placas” a los policías y agentes judiciales!.

Nuestro amigo jaló para donde estaba su vieja que hacía labores domésticas y enérgico le exigió:

-¡Orale vieja, pégame una fuerte CHACHETADA!

La vieja como si en ese momento recordara alguna deuda pendiente del esposo, le atizó un santo cabronazo que por poco lo noquea… Ya repuesto, pero viendo estrellitas todavía, el hombre comentó: ¡No, no estoy soñando y luego profirió esta oración:

-Gracias, Diosito, por este milagrito tan lindo que me concediste. Creo que ora si voy a tener un año dichoso… Gracias, Diosito lindo… Hartas gracias…