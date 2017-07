Por: Miguel Ángel Vega C.

Siempre la sabiduría de los letrados de la Iglesia católica se refleja en las declaraciones que hacen en torno a los problemas más graves que padece la sociedad. Y ayer no fue la excepción, cuando la Arquidiócesis de México, emitió un boletín en el que alerta al país sobre la pudrición que prevalece en las cárceles mexicanas, que lejos de ser realmente centros de rehabilitación social, son verdaderas escuelas de delincuentes. Este problema es tan grave como añejo. Salvo con la existencia de complicidades, nadie se explica por qué el Gobierno no se ha propuesto a tomar el toro por los cuernos y acabar con este cochinero que se vive en los penales, o por lo menos bajarlo de nivel. En pláticas con exconvictos y familiares de reos, hemos escuchado comentarios de lo peor en torno a lo que sucede en esos lugares. Y el más grave de todo es el narcotráfico que opera con mayor impunidad que afuera, porque en las calles quienes lo practican corren el riesgo de ser detenidos y allá adentro están protegidos por los jefes, empezando con los directores y comandantes. Quienes han vivido en ese lodazal, dicen que adentro es fácil conseguir cualquier tipo de droga y si tienes billetes, los jefes te ayudan a meter de los mejores vinos, mujeres y en ocasiones hasta la música. Y si no tienes dinero, mala suerte, porque te tratan como los perros. Igual el que tiene lana le asignan un área especial para que viva como rey, disfrutando de los mejores alimentos, pero si no brilla el billete, le tienes que entrar a la yegua, porque además el presupuesto asignado para la comida de los presos es una verdadera miseria. Entendemos que quienes están encerrados no van de paseo ni están hospedados en un hotel cinco estrellas, sin embargo, son seres humanos que si bien es cierto cometieron una falta social, tienen derecho a por lo menos recibir un trato digno, esto, si en realidad el propósito es que se reintegren a la sociedad una vez que terminen sus sentencias. Pero por lo visto nuestro supremo Gobierno, no tiene voluntad política para hacer bien las cosas tampoco en este renglón, que resulta fundamental porque se supone que en esos centros transforman al delincuente en una persona normal lista para vivir en sana paz entre los demás y no representar una amenaza en ningún sentido………….

En el ambiente político en nuestro país, se ve de todo. Sabido es que el empresario LINO KORRODI fue el que formó aquella organización denominada AMIGOS DE FOX, precisamente para reunir recursos y llevar a la Presidencia de la República al deschavetado de VICENTE FOX QUESADA, pero resulta que ahora se están tirando hasta con la cubeta. Y todo fue a raíz de que don Lino se declaró a favor de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR para llevarlo a Los Pinos, e incluso el domingo antepasado viajó desde Monterrey a Hermosillo donde acompañó al PEJE en un evento multitudinario que dejó nerviosos a dos que tres. Luego entonces, el chiflado Fox, dijo a los medios de comunicación que Korrodi sumado a AMLO es igual a Cero. Y como respuesta LK en una entrevista reciente, puso como camote al guanajuatense, mencionado que sí robó en su sexenio y de paso se llevó entre los pies al también expresidente FELIPE CALDERÓN HINOJOSA, de quien dijo que no es ninguna palomita blanca porque también se echó una centavos a la bolsa. Y de ser cierto esto, por estos días le servirán de mucho porque doña MARGARITA ZAVALA GÓMEZ DEL CAMPO ocupa mucha lana para los recorridos que realiza a lo largo y ancho del país. Y a propósito de la doña, ayer su adversario interno en el PAN por la candidatura a la Presidencia de la República, RAFAEL MORENO VALLE, dijo abiertamente que si Margarita es la candidata, se une a ella para apoyarla con todo rumbo a la primera magistratura del país. O sea, ya serían dos pesados contra el aún dirigente nacional de ese partido RICARDO ANAYA CORTÉS………….

No tiene desperdicio la entrevista que ofreció MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA a la agencia PROCESO y que ayer publicó su periódico preferido, en la que demuestra de qué madera está hecho al decir que tiene ambiciones y no obsesiones. Y aún con todo lo que sabemos ha ocurrido, habla bien del presidente ENRIQUE PEÑA NIETO y del dirigente del PRI, ENRIQUE OCHOA REZA. No dioquis es un político mexicano con una de las trayectorias más amplias, al haber sido gobernador de Sonora, subsecretario de Gobernación, diputado federal dos veces, senador de la República, coordinador de la bancada priísta en ambas cámaras, dirigente nacional de su partido y algunos otros cargos más. Quienes piensan que Beltrones ha perdido peso político, seguramente o no lo conocen o de plano les conviene decirlo de esa manera, sin embargo, mejor deben prepararse para la sorpresa.