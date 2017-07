Lo dicho comendador,…

… la Región del Mayo puede no nada más ser una megarregión turística, como lo está proponiendo CLARISA ALDAMA HERNÁNDEZ, vicepresidenta de Turismo en la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), sino además pudiera ser una importantísima en alcances económicos y hasta de carácter político, aquí sí que cobraría vida el viejo y conocido refrán, ese que reza que la unión hace la fuerza, pero el ramo turístico, pudiera ser la llave que abra las otras grandes puertas, la Turística ya cuenta con la promesa de traer muchos nuevos empleos, que apuntalaría de hecho un vigoroso sector económico. Hay mucho que promover de los municipios del Sur, como su cultura, eventos y riquezas, iniciaría un boom difícil de parar, esperemos y así se logre entender.

Ya muchos están repitiendo que MARTÍN RUY SÁNCHEZ TOLEDO, actual Secretario del Ayuntamiento, quien ha hasta gritado que quiere competir en las próximas pizcas como candidato a Alcalde, ya no está siendo bien visto ni por el actual Alcalde RAÚL SILVA VELA quien es su cuñado, pues de plano se aparece en todas las plataformas posibles, para llamar la atención y ganar popularidad entre la gente, pero eso no ha logrado levantar las encuestas que se han hecho en el PAN su partido, incluso argumentan que hay hasta molestia cuando mencionan el nombre de este personaje, por lo que tiene un panorama difícil para lograr llegar a la oficina más refrigerada de Navojoa, ni modo, todo indica que ahí no repite doctor, sino licenciado, ya se verá.

Se recordó el 89 aniversario luctuoso del General invicto de la revolución ÁLVARO OBREGÓN SALIDO, hubo presencia de autoridades civiles y militares, el 60 batallón de infantería izó la bandera nacional y le rindió los honores de ordenanza para estos casos, el discurso oficial estuvo a cargo del Alcalde HELIODORO SOTO HOLGUÍN, trajo a la memoria su meteórica carrera tanto política como militar, pero sobre todo, la visión que tuvo para levantar la educación de los mexicanos, dijo entre otras cosas “conmemoramos la esencia que desde hace 89 años ha brindado un espíritu de lucha institucional y de respeto a nuestras leyes”. BULMARO PACHECO, abundó en la vida y obra de tan distinguido sonorense. Por cierto que platicando con algunos mayos de raigambre, aseguran que el general nació en la hacienda de Siquisiva, que está a un lado de Tesia, Navojoa, pero que sin rencores se lo prestan a Huatabampo, fue un excelente evento. Ah por cierto que ahí andaba el Dr. Ruy Sánchez.

Y como en todos lados se cuecen habas, en Navojoa ya salió la modalidad de “gestores ficticios”, estos disque ayudan a los chamacos y padres de familia, a inscribirlos en el Colegio de Bachilleres COBACH, a raíz de que esta institución, hiciera más digital este proceso, pero en esta oportunidad, primero les cobran y después están libres de tomar los datos personales de los jóvenes y sus familias, lo cual no deja de ser un riesgo a futuro, no hay que olvidar que ahí hasta van los datos de los números de cuenta bancaria con los que hacen los pagos y para que les digo lo que puede pasar después, así que mucho ojo.

Los vecinos, pero sobre todo las señoras, se pusieron bravas contra la construcción de una expendedora de gas, que pretendía instalarse entre las casas y las más de 200 familias se organizaron y al parecer ya evitaron que esta se instale por ahí, temen a los riesgos que se corren y cerca además está un kinder y esta gasera representa, aseguran, un peligro latente y contundente. Aquí vamos a ver qué pasa, pues que sepamos, las gaseras siempre ganan y se instalan, lo hemos visto.