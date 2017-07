Declara Venezuela persona no grata a Vicente Fox

El Gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro declaró ayer persona no grata al ex mandatario mexicano Vicente Fox, quien participó como observador de una consulta popular organizada por la oposición venezolana para rechazar el cabio de constitución que promueve el Ejecutivo.

“Como canciller de la república bolivariana de Venezuela, anuncio la declaración del Sr. Vicente Fox como persona no grata. El Sr. Fox abusó de la hospitalidad del pueblo venezolano, injuriando nuestro gentilicio”, escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Relaciones Exteriores del país caribeño, Samuel Moncada.

El jefe de la diplomacia de ese país afirmó que el político mexicano “vino pagado a Venezuela para promover la violencia y la intervención de potencias extranjeras” y “quiso provocar a las autoridades para armar un circo mediático que sirviera a los viles intereses que lo contrataron.

“Para bien de Venezuela, Sr. Fox ya no se encuentra en el país. Y su ponzoña perderá efecto sobre nuestro pueblo”, prosiguió Moncada y agregó que como “medida profiláctica de protección” Fox no podrá regresar “nunca más” a Venezuela.

El ex presidente mexicano comparó ayer la consulta popular venezolana con la jornada electoral en la que hace 17 años el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió el poder en México después de 70 años en él.