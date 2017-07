Ayuda Robert García al desarrollo de Lindolfo

El olímpico mexicano Lindolfo Delgado sostendrá este 22 de julio en Parral, Chihuahua, su segundo combate profesional, y espera demostrar lo mucho que ha avanzado con el entrenador Robert García en California, con quien ha trabajado mucho en adaptarse más al estilo profesional.

El orgullo de Linares, Nuevo León, debutó el pasado 9 de abril en Los Ángeles, California, con un nocaut en tres episodios sobre Luis Silva, y ahora buscará en Chihuahua dejar huella de su trabajo y talento en compañía de su compañero de gimnasio y de departamento, Misael Rodríguez, y del ex campeón mundial Jhonny González.

“Estoy ya contento de haber debutado en el profesionalismo, es una nueva carrera, diferente al amateur, y me siento contento, con muchas ganas y hambre de seguir adelante, entrenando fuerte para seguir mejorando. Esta vez estuvimos entrenando con Robert García”, dijo Delgado en charla.

“Me da gusto tener a Robert, me siento contento y cómodo con él, siempre nos dedica el tiempo que necesitamos, nos da consejos, sabemos de su calidad como entrenador y también como boxeador, nos ha ayudado mucho y eso que apenas tengo tres meses con él. He sentido mucho avance en estos tres meses, me ha corregido algunas cosas que hacía en amateur, nos estamos adaptando y espero que ese trabajo se note”, destacó el peleador neoleonés.