Asiste Orlando Salido a combate Berchelt-Miura

Por: Joel Luna

El púgil cajemense Orlando “Siri” Salido fue uno de los invitados a la función de box del pasado sábado, donde había un atractivo especial para el “Siri” Salido y es que se enfrentaban Miguel “El Alacrán” Berchelt y Takashi Miura, dos peleadores que están en el radar del de Ciudad Obregón.

Orlando acompañado de su familia y su apoderado Sean Gibbons fue testigo de la victoria del “Alacrán” Berchelt, situación que lo dejó satisfecho.

Orlando Salido esperaba que Miguel Berchelt lo mencionara como probable rival, sería un honor enfrentar a mi compatriota, pero esa es decisión de los que manejan nuestros destinos, hablando de Zanfer Promociones.

En cuanto a las declaraciones de Fernando Beltrán en su cuenta de Twitter donde aseveraba que Miguel Berchelt era el mejor Superpluma del orbe, Orlando dijo que respeta su opinión y que eso no le quita el sueño, al contrario lo motiva a seguir buscando un título en cualquier organización.

En cuanto a los rumores que hay de que probaría suerte en peso ligero, comentó que de eso no hay nada, “ya sabré donde me consiguen una oportunidad de título del mundo sea cual sea el rival me prepararé al máximo y daré un combate digno de mis últimas actuaciones, ya conocen mi profesionalismo Orlando Salido se muere en la raya”, terminó diciendo el de Ciudad Obregón Sonora.