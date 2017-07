Osorio molesto por no estar en el terreno de juego

Ver los partidos en un palco no es lo suyo, Juan Carlos Osorio sufre mucho durante los juegos. Él quisiera estar en la banca, pero sabe que tiene que cumplir un castigo. La Federación Mexicana de Futbol decidió no apelar su sanción y él seguirá detrás de un cristal: “Es difícil esa situación, entro al palco y me concentro en el juego, pero a mí me gusta dar indicaciones puntuales directo a la cara, es complicado, el mensaje que quiero dar llega muy tarde, no sirve de nada dar una indicación cuando el partido se acaba, esa es la mayor frustración, no dar las indicaciones necesarias y pertinentes, si tengo que describir con una palabra lo que siento es esa, impotencia, frustración”, indicó.

Osorio sabe que no ha violado su sanción: “Respetamos a la FIFA y a la CONCACAF, no hemos violado los parámetros que sugiere dicha suspensión”, expresó.

Sobre la decisión que tomó la Federación Mexicana de Futbol de no apelar su castigo, Juan habló: “Yo le di mi opinión a Decio de María, es de conocimiento público mi reacción contra el árbitro, pero nadie ha dicho lo que dijo el tercer línea, eso se lo aclaré a los dirigentes, lo demás ya le correspondió a la Federación, yo tengo que acatarlo, creo que los jefes son coherentes y tomaron la decisión que consideraron más práctica, yo tengo que cumplir el castigo”, expresó.

A pesar de todo lo que ha vivido, Juan es feliz al frente del Tricolor: “La frustración que tengo es por no dirigir, yo estoy feliz y optimista, disfruto trabajar con esta nueva generación de jugadores, es extraordinario entrenar, trabajar con una idea y también aprender de ellos”, destacó.

Juan recalcó su intención de pulir a las nuevas joyas del futbol mexicano: “El grupo tiene mucho talento, estos jóvenes son el presente y el futuro del futbol mexicano, para mí en lo personal eso es lo más gratificante”, resaltó.

Osorio alzó la cara y aceptó el disgusto de la gente por el empate frente a Jamaica: “La responsabilidad fue mía”, cerró.