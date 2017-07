Famosas recuperan rápido su figura tras embarazo

La maternidad es una de las etapas más complicadas para la mujer, sobre todo al momento de recuperar la figura, porque pareciera que esos kilos de más que quedaron después del parto llegaron para no irse jamás, pero esto no se aplica para ciertos seres que a los pocos días regresan a su talla habitual, como Ludwika Paleta quien desfiló por la alfombra roja de los Premios Ariel el martes pasado, luciendo un vestido plateado que mostraba su espigada figura, a casi mes y medio de haber traído al mundo a sus mellizos Bárbara y Sebastián.

Pero esta condición parece ser natural entre las actrices, como Michelle Renaud, quien se convirtió en mamá el 12 de marzo de este año, cuando dio a luz a Marcelo a través de parto natural. Dos meses después apareció en la alfombra roja de la película Cómo ser un “latin lover” con abdomen plano y cintura pequeña, en ese evento confesó que gracias a que no tuvo una cesárea y la práctica de la lactancia, en 15 días pudo usar sus jeans de siempre. La lactancia también ayudó a la colombiana Shakira a recuperar sus caderas de infarto en tan sólo tres meses, después de haber parido a su segundo hijo Sasha en enero de 2015. La cantante reveló a una publicación española, que también el ejercicio y la disciplina le habían ayudado mucho, porque durante la gestación de su pequeño se dio gusto con la comida, así que procuraba hacer distintos deportes todos los días, sino se podría aburrir, y comer sólo cosas sanas.

Pero si de rapidez hablamos Jacqueline Bracamontes es la más veloz de todas. Ella es mamá de tres niñas Jacqueline, Carolina y Renata, pero su cuerpo es como el de una veintiañera. Cuando Carolina nació su mamá era la conductora de la cuarta edición de “La Voz México”, por eso dejó a todos con la boca abierta cuando se integró a trabajar y ni un gramo extra lucía su cuerpo, en menos de 40 días después de haber dado a luz. Lo mismo paso dos años después con Renata (Noviembre 2016), los 10 kilos que Jackie subió en 30 días se fueron, gracias a la lactancia, una dieta libre de lácteos y ciertas verduras, y ejercicio moderado.

En marzo de 2016 la conductora Odalys Ramírez recibió a su primogénita Gia, además de 17 kilos extra como recuerdo de su embarazo. Mes y medio después regreso a Primero Noticias luciendo una delgada figura y reveló su secreto, comer sólo atún en agua y ensalada, además de tomar 4 litros de agua por la lactancia, complementada con caminatas ligeras, pero también podríamos agregar una genética de envidia.