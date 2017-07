J.C. RUIZ

Varios son los sentimientos característicos del pueblo mexicano, entre ellos, la pasión por las apuestas, el chupe de maguey, la holganza en la hamaca, las malas palabras, el machismo, pero en forma acentuada, los CELOS.

Sobre todo en las mujeres mexicanas que llegan muchas veces hasta el crimen, impulsadas por un arranque de celos en que, incluso, no les importa ni el porvenir de sus hijos con tal de cobrarle al marido su infidelidad. Pero ocurre en ocasiones que no siempre la mujer tiene la razón, como en el caso que nos pinta Moysén, veamos: La vieja greñuda y en tono grosero, esgrimiendo tremendo garrote, sorprende al viejo que está colgando el teléfono después de hablar apasionadamente:

-Me vas a decir inmediatamente quien es esa tal ESPERANZA de que hablabas, ¿eh?…

-¡Pero mujer… si nomás le comentaba a mi compadre sobre la sucesión presidencial y la ESPERANZA de que me toque alguna chambita que nos saque de la ruina!…