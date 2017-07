Urán gana etapa 14 del Tour de Francia

El presidente Juan Manuel Santos felicitó a Rigoberto Urán, quien ganó en un apretado final la etapa reina del Tour de Francia tras un sprint cerrado en el grupo de favoritos.

Urán no conoció su victoria hasta que revelaron la imagen del foto finish, que mostró la llegada de todos los competidores a la línea de meta en la cual se ve un poco más adelantado que Barguil del Team Sunweb.

“Estaba pasando el control y me han dicho que he ganado, pensé que me estaban vacilando”, dijo Urán a la televisión.

“Es algo impresionante que me da mucha felicidad, ganar una etapa tan complicada”, indicó Urán.

El antioqueño relató además que ya había perdido en una vuelta España contra Barguil “por la misma güevonada”.

Uran, del equipo Cannondale, logró la victoria en la novena etapa con final en Chambéry, pese a haber sufrido una avería en los cambios de su bicicleta, lo que supone su primer triunfo en la ronda gala.

Detrás del cafetalero se colocó el francés Warren Barguil y el tercer lugar lo ocupó el actual líder de la competencia, el británico Chris Froome, que con este resultado se afianza como puntero, por delante del italiano Fabio Aru, que le sigue como segundo general con 18 segundos de diferencia.

El colombiano estuvo cerca de la catástrofe en la bajada del Mont del Chat, el último de los tres puertos de categoría especial de la jornada, a más de 20 kilómetros de la meta, cuando se cayó el australiano Richie Porte.