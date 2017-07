Una ciudad creativa… El micro sitio del ITSON

Por Jesús Carvajal Moncada

En un evento reciente en las instalaciones del Campus Obregón del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), se hizo la presentación del micrositio del proyecto Ciudades Creativas, que dicha institución con el apoyo del Ayuntamiento de Cajeme ha puesto en marcha para llegar a ser considerada en dicha categoría por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El licenciado Fernando Fierro, responsable de comunicación del Departamento de Extensión de la Cultura de la mencionada institución se encargó de la presentación del espacio digital, que en realidad está en construcción y por tanto deberá irse enriqueciendo durante las siguientes fases del proceso. Por ejemplo, lo referente al Consejo Consultivo, Antecedentes y Modelo e Iniciativa están aún por desarrollarse a partir de la información que se vaya generando.

Después de la realización de mesas de trabajo, conformadas en su mayoría por personal del propio ITSON, conferencias alusivas al tema y las conclusiones emitidas por Damián Valles, ambientalista, gestor cultural y diseñador de producto, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fungió como experto invitado e hizo un recorrido por el Valle del Yaqui, la Laguna del Náinari, la Presa Álvaro Obregón, y platicó con personas de diversas profesiones y oficios, se obtuvo que la llamada Matrix Creativa de nuestra ciudad es la gastronomía, la cual es la actividad productiva que podría llevar a Ciudad Obregón a constituirse en ciudad creativa. Esto constituye el mapeo inicial, y aunque es bien conocida la calidad de los productos alimenticios de esta ciudad, Valles únicamente describe de manera general su experiencia con algunos aspectos culturales de nuestro entorno, más en el texto no se ofrecen elementos concretos del análisis, cuantitativo y cualitativo, mediante el cual se llega a semejante conclusión.

Si bien es positivo que una universidad, en este caso el ITSON, tome la iniciativa en el proyecto, hay aún elementos importantes a tomar en cuenta para su realización y sobre todo para determinar los efectos positivos que para la comunidad cajemense en su totalidad pudiera tener. La idea de este tipo de ciudades nace de las posibilidades de las áreas donde la creatividad juega un papel importante, como las artes, el diseño, la publicidad, así como la arquitectura y la urbanidad de las ciudades. Estos últimos aspectos, por cierto, se deben tomar seriamente en consideración, ya que una ciudad creativa tendrá que afectar la forma en que se da el desplazamiento entre sus habitantes. Otros campos de interés son los festivales y fiestas tradicionales. Ciudad Obregón no es ajeno a todas estas manifestaciones, pero es evidente que la evolución de las mismas no alcanza todavía para poder ser detonadores económicos en la región, porque en estos proyectos lo creativo se asocia a modelos de desarrollo económico

Abordando el tema críticamente, Eleonoa Herrera, Héctor Bonilla y Luis Fernado Molina hacen una revisión del paradigma de ciudades creativas para la Revista Bitácora Urbano Territorial, de la Universidad Nacional de Colombia (Volumen 22, número 1, enero-junio 2013, pp. 11-20), y aunque no desacreditan la utilidad del mismo, llaman la atención acerca de posibles riesgos, como que el beneficio sea únicamente para el sector creativo y parte del público, que con sus recursos monetarios sea capaz de acceder plenamente a la dinámica del nuevo modelo. En este punto deberá enfatizarse ampliamente en el desarrollo turístico. Otro aspecto a considerar es el evitar caer en visiones reduccionistas al pensar que sólo con lo creativo se obtendrán resultados favorables; es decir, sin afectar positivamente lo referente a la salud, la seguridad y el uso adecuado de los recursos monetarios.

Además, los autores señalan, apoyados en diversas aportaciones, que unos de los cuestionamientos a los teóricos del modelo de ciudad creativa, Richard Florinda y Charles Landry, es la ausencia de una metodología concreta y precisa que indique la ruta a seguir, con los parámetros respectivos para determinar la eficacia de las acciones y sea adaptable a cualquier contexto. Hasta el momento es difícil encontrar investigaciones acerca de los resultados para una ciudad o municipio completo bajo un paradigma creativo. El ITSON tampoco ha presentado la metodología a seguir, solamente se mencionó en la reunión pasada que se recabará información proveniente de personas relacionadas con el área gastronómica y se esperan aportaciones de la sociedad para orientar las acciones a seguir. No obstante, es deseable tener una idea clara acerca de la información requerida y donde se obtendrá, aunque por supuesto, el proyecto pueda modificar su ruta durante su puesta en marcha.

Las soluciones creativas son necesarias en tiempos de descomposición social y crisis económica. Todo esto involucra un cambio de actitudes en lo personal y social. El ITSON ha dado un paso importante porque la universidad debe aportar acciones para dicho cambio. Deberá ser, por tanto, muy preciso en el seguimiento del proyecto y en la determinación de los beneficios que los diversos grupos sociales puedan alcanzar.