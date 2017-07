Tres expresiones plásticas en el Arte Cajeme

Por Francisco Sánchez López

Hoy nos toca narrar las crónicas de tres magníficas propuestas plásticas del Arte Cajeme en las tendencias naturalista, figurativo y de culto religioso, iniciándo con el debut de Ivonne Alonso Espinoza de los Monteros ante la sociedad culturista con su primera exposición individual “Colores del Alma”, de temática naturalista y floral curada por ella misma y con buen diálogo museográfico entre las nueve pinturas logrado por Gilberto Beltrán en los espacios del vestíbulo del Hotel Gamma.

-Es una serie basada en los colores del las plantas desérticas y los atardeceres observados en 30 años de residir en la ciudad.- Afirmó Ivonne durante la apertura, e Irma Arana, su mentora, indicó: “Es una hermosura hecha color”.

Para la crítica de arte las obras que conjugaron el valor artístico con el valor estético, consecuentemente, las más bellas fueron: Maguey II, en gran formato y El abrazo; la mejor lograda: Sahuaro.

Para saber más sobre ella, la entrevisté: ¿Dónde estudió pintura?: -Soy egresada de la Escuela Nacional de Educadoras; estudié pintura, gráfica, escultura, cerámica y esmaltes en los talleres de la Escuela de San Carlos con los maestros Guillermo Getino, Aurora Guerrero y Marlene Canario en el Distrito Federal, y en los talleres del ITSON con Héctor Martínez Arteche, Enrique Vidal, Ana Bertha Walldez y Ramón Mora.- ¿Qué opina de su arte?:- Me encantan los colores de la Naturaleza, jugar con ellos y usar contrastes… Me gustan los colores expresados en esta serie.

¿Cuál de ellas es su preferida?: -Maguey I, Maguey II y Sahuaro. Misma apreciación tuvieron las artistas Bertha Oroz, Perso Arana, Marcela Félix, Alba de Córdova y Nora Córdova de Moreno. Sin embargo, Alejandrina Ávalos prefirió El abrazo.

“Le Mi Madonna” es una magnífica exposición presentada por la artista Elizabeth Cruz, con 16 obras de madonas y vírgenes en variadas advocaciones católicas en pequeños formatos, en el mismo espacio y de similar apertura a la anterior.

Para la crítica de arte las obras que equilibraron el valor artístico con el valor estético fueron: “Madona 4”, la más hermosa de todas; “Madona 2”, Madona con niño, Madona 3 y la Inmaculada de la Media Luna de Murillo. Las mejor logradas: Madona 1, Virgen de Zapopan y Virgen del Perpetuo Socorro.

Se inquirió entre el público el gusto por las obras: A las estudiantes de Arquitectura y Medicina, Grecia Fernanda Chávez, Fernanda Reynoso, Diana Peralto y América Chávez, apreciaron Madona 3; Irma Arana, la Virgen del Perpetuo Socorro, y las hermanas y contadoras Melissa y Daniela Moreno, Madona 2.

Para que ustedes sepan sobre ella, le inquirí: ¿Dónde estudió pintura?: -Con la maestra Clara de Zavala por 20 años, y acuarela con los profesores Óscar Gutman y Wati Rojo en la Casa Lam del Distrito Federal; con Ana Bertha Walldez y Enrique Vidal en los Talleres del ITSON.

¿Qué piensa de su exposición?: -Es una gran satisfacción ver juntos estos trabajos de vírgenes para honrar a la Madre de Dios.- ¿Qué piensa de su arte?: -Le pongo mucha pasión y tiempo, pero me falta mucho que aprender.-

¿Dónde ha expuesto?: -Es mi segunda individual, cuento con tres colectivas en el Distrito Federal y en Calgary, Canadá. ¿Cuál de las obras le gusta más?: -La Virgencita del Tepeyac o la mexicanita infantil.-

“Aroma de Color Intenso” fue otra exposición de pintura presentada por la dama y artista de la sensualidad femenina, Rosa Argelia Mendívil, en el vestíbulo de La Rectoría del Instituto Tecnológico de Sonora. En cuya inauguración, ella explayó: -Es mi búsqueda del color y de la forma que han tenido influencia, me ayuda el color a sanar mi alma y espero que los haga vibrar.- A su vez, el rector Javier Veles, marcó: -Quedé cautivado por los aromas al pasar por el vestíbulo. Conozco su trayectoria de 19 años en los diplomados en Artes Visuales y hoy está con nosotros: “La gente puede salvar una alma rota” es la profunda frase que escuché en una entrevista.-

Para la crítica de arte, las obras que conjugan el valor artístico con el valor estético, fueron: Cada emoción tiene su voz y respiro, todo mi dolor ha pasado al bastidor y Mi alma es el pincel sobre el bastidor. Las mejor logradas; Soy paisaje, soy color; Vivo, sueño, creo, amo, y Sueños rotos.

Durante el vino de honor indicó que su arte es terapéutico, porque la forma y el color son determinantes dándoles sentido: -Me nutre y emotiva a otras personas; esta exposición es un logro mostrarlo y que el público lo aprecie.- ¿Cuál de las obras es su preferida?: -Ese desnudo color naranja titulado: Cada emoción tiene voz y respiro, despierto a la vida en colores intensos, por ser el inicio y simbólico.- ¿Cuál es su concepto?: -Mover emociones difíciles y trasmutar, trabajar con más color las imágenes femeninas como bálsamo para mi sanación.-

Los hermosos torsos femeninos, sensuales, al natural y en brillantes matices calientes expresados por Argelia, han sido apreciados por más de una década y coleccionaría algunos de ellos; Elizabeth Cruz ha encontrado su nicho en el arte por el realismo y la belleza de los rostros virginales emanando religiosidad al espectador en algunas de las imágenes. Se le augura éxito comercial por el conservadurismo católico de la sociedad cajemense. Ivonne con su Maguey en gran formato creó una de las más bellas por su intenso colorido.

Pero si las tres desean trascender, necesitan mejorar el valor artístico de sus obras, jugando con la luminosidad sobre el objeto y sus efectos de claroscuros para lograr profundidades y resaltar lo estético el oficio de la técnica para expresar conmovedoras imágenes, emociones en lenguaje propio porque somos narradores de formas y tonalidades, y no crear ilustraciones planas tipo poster de diseño gráfico agradables a la vista.