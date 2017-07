Tengo ambiciones, pero no obsesiones: Beltrones

José Gil Olmos

Descrito por algunos como cabeza de una corriente interna dentro del PRI que intenta imponerse en el método de selección del candidato presidencial, el ex dirigente nacional de ese partido Manlio Fabio Beltrones Rivera es contundente: “Yo no soy cabeza de grupo alguno. Yo no soy nadie para vetar a nadie”.

Si no logra acuerdos y unidad en la próxima asamblea nacional, puntualiza, el PRI se tendrá que “diluir” para la elección de 2018, factor que resultó decisivo para la entronización del PAN en Los Pinos en los comicios de 2000 y 2006.

“Lo declaro abiertamente: no soy cabeza de grupo alguno; soy un militante del PRI. Confío en que el partido político tenga la suficiente fortaleza –como lo ha demostrado durante tantos años– para modernizarse, reconocer sus errores, e insistir en sus aciertos. Solamente así podemos seguir siendo competitivos”, reitera el sonorense.

–¿Por qué lo ponen a usted como cabeza de grupo entre estas facciones o corrientes que se mueven previamente a la realización de la asamblea de su partido, donde se elegirá al candidato presidencial?

–Deben ser versiones interesadas de quienes sí tienen grupo. En lo personal soy un priista más, con voz autorizada para pronunciarme sobre lo que deseo para el PRI.

Y sobre su posible candidatura presidencial en 2018, Beltrones contesta: “Yo no soy un hombre de obsesiones; me he dedicado a acordar y a garantizar unidad, sobre todo si participo en un partido tan rico por su pluralidad interna. Siempre ha buscado la unidad en el propósito, más allá de sucumbir ante la vanidad personalizada”.

–Pero, ¿hay una ambición?

–Soy un hombre con ambiciones naturales como cualquiera, pero sin obsesiones.

Durante la entrevista, quien fue diputado y senador durante los dos sexenios panistas y el primer bienio de la administración peñista, periodo en el cual se aprobaron las reformas estructurales, admite que para la XXII Asamblea Nacional del PRI Enrique Peña Nieto deberá tener un peso importante.

Sin embargo, rechaza la posibilidad de una imposición a través del famoso “dedazo presidencial”, pues, recuerda, en la pasada asamblea nacional se aprobaron los métodos de selección y éstos deben ser respetados.

“El presidente de la República es un militante orgulloso del PRI y por ello tendrá mucho que ver con la responsabilidad del proceso para seleccionar candidato, el mejor o la mejor, aquel que nos garantice más unidad, consistencia entre nosotros para después ir por los otros. Esa responsabilidad del presidente es compartida por quienes interactuamos en el partido”, dice.

Ante el creciente descontento social y la alta reprobación ciudadana al PRI y a Peña Nieto, Beltrones sostiene que, si bien ha habido errores, son mayores los aciertos.

Sobre los errores, comenta: “Confiamos en que con las reformas estructurales el partido conservaría la popularidad; pero la ausencia de una acción integrada entre el gobierno y su partido nos llevó a olvidar la frase de Luis Donaldo Colosio según la cual los gobiernos hacen, pero su partido lo resiente”.

–Eso es lo que está pasando en esta administración. Me refiero a Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge. La ciudadanía los identifica con la corrupción.

–Creo que este Gobierno ha cumplido en gran proporción con lo que prometió… Si se hace un análisis al interior del partido, tenemos que profundizar y corregir algunos de esos errores.

“En el caso de ciertos gobiernos que no cumplieron con las expectativas –incluso estuvieron muy cerca de defraudar a quienes les dieron su confianza–, el PRI ha tomado sus providencias, quitándole los derechos a esos militantes o expulsándolos del partido. El Gobierno ha cumplido y no ha cerrado los ojos ante lo evidente. Yo estoy más que seguro que se ha hecho el trabajo, pero todavía se puede hacer mejor.”

En las últimas semanas algunos grupos y militantes han exigido que la selección del candidato presidencial sea abierta para evitar el “dedazo presidencial”. Algunos advierten incluso sobre la intención de favorecer a algún colaborador del presidente Peña Nieto al querer cambiar los estatutos para que se quiten los candados de 10 años de militancia y otros factores, como el que los aspirantes a presidentes municipales, legisladores o el mismo presidente de la República hayan tenido un cargo de elección popular.

–¿La selección del candidato debe ser abierta?

–Debemos pensar más en el futuro que en los estatutos, aun cuando hay quienes han hecho de la discusión de los estatutos el principal motivo de la próxima asamblea. Lo que pasa es que no hay asamblea donde no aparezcan los intereses de algún grupo o de alguna fuerza. Lo importante es cómo lo resolvemos en un gran acuerdo que privilegie el pensamiento sobre lo que queremos, más que con quién deseamos participar.

Ante ello, Beltrones fija su posición en vísperas de la próxima asamblea nacional: “Mi mirada va a estar puesta más en el futuro que en los estatutos. Yo no soy nadie para vetar a nadie. Si el PRI se dio reglas en la pasada asamblea, lo único que se tiene que hacer es respetarlas. Y si hay tres procedimientos para seleccionar candidata o candidato, usemos el que más nos convenga para alcanzar el acuerdo que lo fortalezca”.

El político sonorense, a quien muchos le atribuyen un peso determinante en el futuro del PRI, insiste en que si logran ir en acuerdo y en unidad el triunfo para 2018 “va a estar más cerca de nosotros”.

No obstante, advierte: “Para cualquier partido lo importante es la unidad. Si alguien va simplemente a la asamblea a buscar con su rijosidad que el partido se parta, entonces habrá conseguido lo que todos hemos tratado de evitar, que éste se debilite. El partido, cuando no hay un acuerdo, se diluye, eso quiere decir que no dejas de sentir ser parte de él, sino que ya no participas con el mismo entusiasmo”.

Beltrones apela a la autocrítica a sus correligionarios para llegar más firmes a 2018: “Hay que ser autocríticos… en buena parte las victorias o derrotas están muy ligadas a la unidad del partido. Al PRI, cuando le hace falta esa cohesión, no se divide, se diluye, y posteriormente resurge cuando se toca el ejercicio del acuerdo y la convocatoria a todos. En el PRI no puede haber facciones; debe haber un interés conjunto que lo defina como una garantía de pensamiento alrededor de lo que le conviene a México”.

–¿El candidato tiene que ser priísta de raigambre, con historia partidista?

–Cualquier partido, y el PRI nunca será la excepción, debe tener un candidato que mínimamente se identifique con él; creo que eso es básico. Ningún partido va a postular un candidato que no crea o se identifique con él.

Se le cuestiona también sobre la necesidad de remover a Enrique Ochoa Reza como dirigente nacional, como lo piden algunos militantes.

“Yo no me distraería en ver si hay cambio de dirigencia o no. Eso sucederá por un movimiento de carácter estratégico ante lo que viene”, sostiene Beltrones.