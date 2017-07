México por la clasificación a cuartos ante Curazao

México debutó con un triunfo de 3-1 sobre El Salvador en la Copa Oro de la CONCACAF 2017 y luego empató sin goles ante Jamaica, en acciones del Grupo C. Ahora, el Tri se medirá ante Curazao en busca de sellar su boleto a los cuartos de final y como primer lugar de su sector.

Como antecedentes de la rivalidad, los aztecas se han enfrentado seis veces en la historia a dicho rival: su saldo es positivo con tres victorias, dos empates y una derrota.

Fiel a su estilo, Juan Carlos Osorio ha rotado a su plantilla en el certamen, por lo que no sería raro ver más modificaciones en el último duelo del Tri en la fase de grupos; no obstante, nosotros elegimos dicho once con lo mejor que podría disponer el técnico nacional para solventar con creces dicho compromiso, luego de generar muchas dudas ante los Reggae Boyz.

El juego se disputará el domingo 16 de julio, en el Alamodome, en San Antonio, Texas, a las 19:00 horas del tiempo de México y será transmitido en televisión por Azteca 7 Televisa, TDN, Univisión TDN y Sky Sports . En internet por las respectivas plataformas de Televisa y Tv Azteca.