Mercado Municipal a través de la historia

ÁLAMOS.- Conocido antiguamente como El Parián, que en filipino significa mercado, fue construido por el señor Ignacio Mendívil Quirós, habiéndose iniciado las obras el día 15 de junio de 1891 a cargo del ingeniero Flavio de S. Palomares, e inaugurado solemnemente por el Ilustre Ayuntamiento, presidido entonces por don Ignacio Lorenzo Almada, el día 15 de septiembre de 1892.

El programa de inauguración inició a las cuatro y media de la tarde del precitado día, abriendo con la pieza musical “El barbero de Sevilla”.

Posteriormente el secretario del Ayuntamiento, señor Refugio Hurtado, dio lectura al contrato de concesión. Cedió la palabra a don Ignacio Mendívil, quien hizo manifestación pública y posteriormente se escuchó la contestación del presidente Ignacio Almada en representación del Ayuntamiento.

Enseguida la orquesta interpretó la zarzuela “Las hijas de Eva” y al finalizar subió al estrado a pronunciar un discurso don Manuel Salazar y Perrón, de nuevo participó la orquesta esta vez con la pieza “Con el alma”, para dar paso a una pequeña alocución a cargo de Brígido Caro, quien por cierto tenía fama de gran orador. Para cerrar, la orquesta ofreció el vals “Recuerdos de la infancia”.

Sin embargo, el negocio no funcionó como se había planeado por lo que don Ignacio tuvo que abandonarlo antes de terminado el plazo, recibiendo una irrisoria cantidad por parte del erario municipal.

Luego de esto, el inmueble empezó a arruinarse hasta al borde del colapso, así en el año de 1925 la administración del presidente don Rafael S. Corbalá lo reconstruyó, con pequeñas modificaciones, y se le renombró Mercado José María Pino Suárez en honor al vicepresidente maderista, nombre que conservó oficialmente por varias décadas, aunque en la actualidad lo conocemos simplemente como Mercado Municipal.

Es claro que la imagen del Mercado ha cambiado desde su creación hasta la actualidad; por ejemplo, el edificio en su forma original se componía de cuatro piezas separadas por pasillos destechados; es decir, que las cuatro puertas principales de acceso y la nave central techada que vemos actualmente no existían, ya que anteriormente toda esa área era un patio central al aire libre, donde al centro se encontraba un portal de pilares y zapatas de madera con techo de varas en el cual vendían frutas y verduras, que traían de los ranchos, y carne de la única vaca que mataban al día –de ahí que la gente tuviera que madrugar para conseguir un trozo–, y que colgaban de ganchos pendidos de las vigas.

El agua utiliza por los locatarios la sacaban de una noria localizada en el costado norte del mercado, hasta que contaron con una sola toma de agua potable a mediados del siglo pasado y que, según cuentan, dejaba de funcionar a la una de la tarde.

Hacia el lado del colegio, sobre la calle, había algunos árboles y palos clavados en la tierra donde la gente, especialmente los que venían de los ranchos, amarraban las bestias –burros, caballos y mulas– mientras compraban las provisiones.

A lo largo de todo este tiempo muchos han sido los puestos y vendedores que han pasado por sus locales, entre los más recordados tenemos al Jonuco, un pequeño local que vendía –y rentaba– revistas, libros y periódicos, no era extraño ver gente recargada a la pared leyendo chistes e historietas alquiladas a bajo costo. Otros comercios recordados son la tienda “Los cuatro vientos” de don Luis Ramos, donde se ofrecía diversa mercadería. Las tiendas de don Ventura Franco y de Martín Salido, cuyo giro era el comercio de ropa, y la de don Federico Salazar, localizada contra esquina del callejón del Beso, además de las famosas tostadas de don Neto Muñoz, ubicadas en un local del costado sur.

Es necesario aclarar que no se contaba con ninguna tortillería, sino que, cruzando la calle, se encontraba un molino de nixtamal propiedad de don Paulino Ramírez, donde compraban la masa para que las mujeres hicieran las tortillas en casa.