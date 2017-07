Por: José María Cerecer Sánchez

Llegaron las lluvias y otra vez el Arroyo Sonora, vuelve a ser un problema, cada año se dice que lo desazolvan y limpian, pero la verdad es que no está terminado, la parte más alta, de plano al llegar a la calle Nogales se termina su cauce, se reanuda en la calle Cócorit ya encementado, pero dejando atrás una estela de agua y lodo, en una parte de su recorrido por las calles Tecoripa, Aguaprieta, Cajeme, Cananea, Guaymas, Pótam, Nacozari y Ures, hay cuadras que en plena lluvia quedan en calidad de islotes, aisladas. Si bien es cierto que su arreglo fue proyectado con dinero federal en el sexenio pasado, quedó trunca su terminación y esta administración de RAÚL SILVA VELA, no tiene para cuando, otra tarea que deja pendiente.

MANUEL CASTRO SÁNCHEZ, quien es el Coordinador Regional de Vinculación de Seguridad Pública, dice que la detención de los asesinos de Obregón de la calle Miguel Alemán, donde fueron abatidos una joven de 23 años y dos criaturitas, es producto de la vinculación de los tres niveles de Gobierno, del trabajo en equipo y que desde acá muestran esa solidaridad con la sociedad Cajemense. En Navojoa por ello, van a continuar con el trabajo coordinado, bien comunicados y al pendiente, hay liderazgo en el Estado con la Gobernadora, la sociedad navojoense es una sociedad tranquila en su día a día, nota a la gente con una alta expectativa y espera respuestas de sus autoridades y por último agrega que el trabajo cultural le ayuda mucho a la sociedad pero el trabajo preventivo también, pues repercute en la integración familiar, eso es el lado positivo.

BENITO CORONADO LÓPEZ titular de la Jefatura del Distrito de Riego 038 del Río Mayo, informa que las lluvias de 30 mm que han caído en San Bernardo le han caído de perlas a la Presa del Mocúzari, que ha recuperado hasta 30 metros cúbicos por segundo, pero que aún le falta para llenarse, que espera que las lluvias continúen durante esta temporada y al término de esta, podamos cantar victoria con presa llena ya que el agua es dinero y progreso. Por su parte JESÚS ALBERTO NAVARRO RAMOS, especialista en hidráulica de la CONAGUA, nos pasa las lluvias en milímetros de toda el área, ya sabe usted, para ellos es muy importante pues les da un panorama completo de lo que esperan en la región, números que nosotros ni le entendemos, nada más los escuchamos y los escribimos, pero aquí lo importante es que estos expertos están optimistas y a nosotros con ello nos basta.

LUIS ARTURO ORTEGA, Director de CANACINTRA Navojoa, nos acaba de dar una muy buena noticia y es que para el próximo mes de agosto llega a Huatabampo un Centro Empresarial, tendrán asesoría de Navojoa durante tres meses y para noviembre volarán solos, iniciarán con 20 empresas y aplicarán el espíritu CANACINTRA que es dar atención a las micro y pequeñas empresas con orientación y capacitación, pero también está el capítulo de emprendedores, para abrir y mejorar mercados y ventas de sus artículos, desde luego que también concurrirá la Secretaría de Economía Estatal, reforzando el apoyo a emprendedores y con la Dirección de Fomento Económico Municipal, pues ya tenemos todo un cuadro que fortalecerá a sus socios, estaremos pendientes de ellos, porque siempre es bueno para el desarrollo de la ciudad, que lleguen este tipo de instrumentos que engrandecen a una sociedad.

Según el Dr. JESÚS ENRIQUE NORIEGA VEGA, Director de Salud Municipal de Navojoa, el 40% de los jóvenes de 15 a 29 años, se están muriendo en accidentes automovilísticos y no podría ser de otra manera, a esa edad no le duele a uno nada, pero la verdad los rebasa, son irresponsables al manejar vehículos y ni hablar, pero por estos tiempos, les ha caído la moda de tomar mucho alcohol pero revuelto con drogas y eso sí que es peligroso, ya que su consumo reduce su campo visual, también los invade un sentimiento de seguridad para hacer cosas que no existe, pues sus movimientos se vuelven más lentos y torpes. Qué escenario cuando se ponen bravos pero lentos y lo malo es que ellos en ese momento no se dan cuenta, el alcohol y las drogas los hacen sentir lo que no son, pues se sienten seguros y rápidos, en ese momento es cuando la tragedia está a punto de ocurrir.