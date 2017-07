La promesa… ¿cumplida?

Por José María Ruiz C.

Se encontraba don Jacinto trabajando en su taller de vidrio y aluminio como todos los días desde hacía muchos años. Era un negocio familiar en donde dos de sus hijos, adolescentes aún, le ayudaban en las tareas menores. Se sentía orgulloso de su trabajo y de su familia en general. Este taller era el sustento principal para mantener a su prole. Por lo regular no le faltaba el trabajo, siempre tenía encargos por hacer, así que se la pasaba cortando vidrio y perforando piezas de aluminio para ensamblar los enseres que tenía pendientes de construir.

Una mañana llegó muy apurado al taller el joven Pedro. Era un muchacho muy inquieto que conocía de tiempo atrás don Jacinto. Y después de saludar le hizo la petición: Don Jacinto, resulta que estoy ocupando un pedacito de cristal para ponérselo a mi carro. Lo que pasa es que amaneció quebrada la ventanilla trasera; es muy pequeña, mire, aquí traigo un dibujo con las medidas.

-Déjame ver, dice don Jacinto al tiempo que empieza a buscar en los sobrantes de material. -¡Écheme la mano!, el vidrio es pequeño y lo estoy ocupando mucho.

Don Jacinto encuentra el cristal adecuado y lo corta a la medida para su uso. Se lo entrega a Pedro.

-Muchas gracias don Jacinto, agradece con vehemencia el joven. Luego le traigo uno de seis, agrega como para despedirse.

-No te preocupes muchacho, cuando puedas aquí te lo recibo con gusto.

Días después Pedro llega al taller con una nueva necesidad: -Buenos días, don Jacinto. ¿No tendrá por allí un pedazo de aluminio que le sobre? Lo que pasa es que lo ocupo para arreglar una mesita que tengo en la casa. Pero es muy chico el tramo que ocupo. Mire, estas son las medidas. Si lo tiene por allí, se lo agradecería mil veces.

-Voy a revisar a ver si tengo un sobrante de este tipo, contesta don Jacinto. Con admirable paciencia, don Jacinto interrumpe lo que estaba haciendo y se da a la tarea de conseguir y cortar el pedazo de aluminio que el muchacho le solicitó.

-Aquí lo tienes Pedro, espero que te sirva.

-Muchas, pero muchas gracias don Jacinto. ¡Ah qué calor está haciendo! ¿no? Mire, luego le traigo uno de seis ¿eh?, para que se le quite este calor.

-Está bien muchacho, no tengas pendiente.

En la siguiente visita Pedro llegó con una vieja ventana de aluminio, y le pidió de favor a don Jacinto que si se la ajustaba y que si le ponía un pedazo de vidrio que le hacía falta. Don Jacinto, una vez más le ayuda al insistente muchacho resolviéndole su problema. Una vez resuelto este asunto, el joven Pedro con enérgica y alegre voz volvió a decir: De nuevo don Jacinto, muchas gracias. Ya sabe, luego le traigo uno de seis.

Y así fue durante algún tiempo. El joven prometía, más no cumplía. Hasta que una calurosa tarde de verano llegó el tal Pedro al taller con una bolsa con lo que parecían ser seis cervezas en hielo. -Ahora sí, don Jacinto, lo prometido es deuda, aquí le traigo el seis. Bien frío. Don Jacinto frunce el ceño y dirige una dubitativa mirada al muchacho primero, y después a la bolsa con hielo que lo acompañaba.

-Qué pasa don Jacinto, ¿no me cree? Aquí se lo traigo, el seis que le dije. ¡Está bien frío! Véngase para acá, a su silla, para tomárnoslo.

Don Jacinto finalmente esboza una sonrisa y se dirige a su poltrona para descansar y disfrutar de unas cervezas heladas. Ni tardo ni perezoso, el muchacho abre dos cervezas y le ofrece una a don Jacinto mientras toma la otra para él mismo. Platicaron del trabajo, la familia y del clima mientras disfrutaban de la refrescante y espirituosa bebida. Y una vez terminada esta primer cerveza, Pedro, con su mano izquierda, sujeta la bolsa con el contenido de las cuatro cervezas restantes, y con la derecha saluda a su interlocutor: -Bueno, don Jacinto, fue un placer. Me voy porque tengo algunas cosas que hacer. A ver cuándo nos vemos por acá. Buenas tardes.

De esta manera Pedro salió del taller, sujetando la bolsa que contenía las cuatro latas restantes. Desconcertado, y con un dejo de sabiduría y resignación en la mirada, don Jacinto sólo exclamó suspirando: ¡Ah, este Pedrito, sí que le hace honor a su nombre… resultó muy piedra el muchacho!