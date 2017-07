Importancia de la formación de público en el cineclub

Por Adolfo González Riande

El presente trabajo describe brevemente las etapas de creación, desarrollo y conservación de público relacionadas con la actividad del Cineclub ITSON dependiente del Departamento de Extensión de la Cultura. El trabajo, es parte del resultado de un taller dirigido por la maestra Silvia Peláez.

La actividad del cineclub está dirigida primordialmente hacia la comunidad estudiantil del ITSON, aunque no se descarta la asistencia de otro tipo de público, entre los que podría citarse, maestros o estudiantes de otras universidades, o público en general.

Considerando que el estudiante ITSON se tipifica como el cliente potencial de nuestras actividades, debe entenderse a este como un público definido por ciertas características, por ejemplo:

Es un público conformado por estudiantes de diversas carreras, cuyas edades fluctúan entre los 18-25 años, dependiendo del nivel de semestre adscritos. Este público por lo general se ubica en la Unidad Náinari.

Creación

El Cineclub ITSON, de ahora en adelante para procesos prácticos de la redacción del presente trabajo, lo denominaremos como CCI, tiene varias etapas en su desarrollo, aunque no se tienen antecedentes que aseveren su inicio, se puede partir de 1977 y el primer semestre de 1988. No obstante, la regularidad de esta actividad, ya propiamente como CCI, con un diseño de ciclos temáticos, programas de mano, y un responsable de la organización y conducción de los debates, se dio hasta finales de los 90.

Desarrollo

Sin menospreciar a los pioneros de esta actividad dentro de la institución, el CCI desde la década del 2000 ha recaído propiamente en la conducción de Adolfo González Riande y Aldo León, quienes se han alternado a lo largo del tiempo.

Cabe señalar que González Riande inició la idea de hacer ciclos temáticos, tratando de hacer coincidir los intereses del público estudiantil con la diversidad temática que ofrece el cine como fenómeno.

Aldo León además de trabajar la actividad propiamente de CCI, recurrió a la proyección de películas en los muros de los edificios de la institución, actividad que denominó “Cine Muro”, y que hasta la fecha se lleva a cabo regularmente con aceptable asistencia.

La diferencia entre CCI y Cine Muro se ubica en la posibilidad de explotar el fenómeno fílmico a “cielo abierto”, en tanto que el CCI se restringe a una aula acondicionada. En el primero se atrae a otro tipo de público (infantil) y no se realiza el debate. En tanto que la proyección en salas audiovisuales, se limita a cierto tipo de temáticas específicas y el debate es una constante.

Conservación

La conservación de público ha sido una constante en la actividad del CCI, con altas y bajas, como en cualquier actividad cultural. En este sentido, cabe destacar los esfuerzos de estrategia publicitaria, donde destacan: carteles, programas de mano, y una página de Facebook, que permite medir algunas variables como: preferencias, actitudes, y tendencias. Con base en el análisis de algunos resultados arrojados por la página, puede suponerse que la actividad del CCI preponderantemente llega a una población femenina denominada “tus fans”, que representa el 58 por ciento y donde la población de público entre los 18 y 34 años, representa un 38 por ciento.

En cuanto a la población masculina, tipificada como “tus fans”, representa el 42 por ciento, y la población por edades entre los 18 y 34 años, representa un 21 por ciento.

Observaciones finales

De acuerdo con lo mostrado por la información de la página, puede decirse que la actividad del CCI es una actividad de prestigio dentro y fuera del ámbito institucional.

Por otra parte, la tarea de diseñar ciclos temáticos acordes a la problemática social del entorno, ha mostrado ser impactante, por lo cual debe mantenerse como una herramienta estratégica.

En este sentido, puede implementarse la estrategia de dirigir la actividad del CCI hacia públicos estudiantiles plenamente identificados, tal vez ciencias sociales o artísticas.

Finalmente, debe implementarse la modalidad de hacer llegar la actividad del CCI a otras áreas urbanas donde el ITSON ya trabaja, como un complemento del cine como fenómeno aglutinador.

* Nota del Editor. El autor es egresado de periodismo por la Universidad Veracruzana, y responsable del Cineclub del Itson.