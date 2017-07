Por David Cibrián Santacruz

Nada hay más bonito y humano que el juego del amor.

Atolondra, engatusa, entretiene… y aún después de haber jugado,

quedan los suspiros evocando besos y manos traviesas,

que casi como abejas visitaron tantas flores.

La mujer, aunque a veces participa del esculque…

se deja hacer y da maicito, como en juego de “cochitos”

Pa’ cebar enamorados.

Humm… adentro, muy adentro de su cabecita está pensando:

Soltera no me quedo; quieta sí, pero de monja no me voy.

¿Pa’ qué nos hacemos guajes?…

El que anda echando novio, grita con besos, con abrazos…

¡Quiero que seas mía… en la cama, en la cocina!

¡Quiero ser tu abonado toda mi cochina vida!

Y casi, casi sin saberlo… también está diciendo:

¡No importa lo que me cueste!

Pero eso no es todo.

Piensa el que echa novio, de verdad lo piensa…

que con tantos besos y abrazos carga atarantada a la mujer.

Por eso le tupe a los de lengua, pa’ no dejarla respirar…

pa’ que no piense por falta de oxígeno, en lo que se anda metiendo.

¡Qué va!… Mientras ella tiene tiempo de recapacitar,

tres días por cada mes…

el novillo siempre anda en las nubes, con la cabeza caliente.

Por eso pasa lo que pasa.

Se llega la pedidera… ¡y se sabe quién es quién!

El que pide está rogando, delirando, temblando de emoción…

en las nubes, pues, jugando al “dónde lo tienes”,

al “qué traes o qué llevas”.

Pero ella está vivita, y casi, casi esperando que le digan:

¡Te sacaste la lotería!…

Cuando se escuche la propuesta de casorio.

Y adentro, muy adentro de su cabecita está pensando:

“valió la pena el maicito que cebó al enamorado”…

Mientras, el novio cebado, entusiasmado, atarantado…

pensando en los aromas, en lo sabroso del chicle…

solito se pone la soga al cuello, cuando pregunta:

¿Te quieres casar conmigo?

Ni quien lo dude tantito, de este juego se nutre la humanidad.